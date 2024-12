Il tour teatrale di JACK SAVORETTI “NOTTI ROMANTICHE” fa tappa a Bologna al Teatro EuropAuditorium questa sera 16 dicembre, ore 21.

Il suo ultimo disco “MISS ITALIA”, il suo primo album in lingua italiana (pubblicato su etichetta Capitol Records Italy/Universal Music Italia) non solo è entrato nella top 10 del nostro paese ma soprattutto ha riportato il cantautorato made in Italy nelle classifiche europee a partire da quella inglese (sia quella ufficiale che ai primi posti dei digital store) e da quella tedesca, un risultato davvero eccezionale per una lingua, la nostra, che fatica ad uscire dai nostri confini.

Sul palco, prima di Savoretti e la sua band, salirà ogni sera una giovane artista: a Bologna sarà la volta del talento emergente, LAYANA(https://www.instagram.com/layanaoriot/).