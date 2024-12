Nell’ambito dell’intensificazione dei controlli a tutela della salute pubblica e della sicurezza dei consumatori, con particolare attenzione ai prodotti potenzialmente pericolosi in vista delle festività natalizie, i Carabinieri del NAS di Parma hanno recentemente condotto un’ispezione igienico-sanitaria presso un esercizio commerciale situato nella zona della Bassa Reggiana.

Durante l’ispezione, i militari hanno rinvenuto e sottoposto a sequestro amministrativo 189 confezioni di giocattoli (trombette giocattolo), per un valore commerciale complessivo di circa 500 euro. I prodotti in questione sono risultati privi della necessaria marcatura “CE”, elemento obbligatorio che garantisce la conformità agli standard di sicurezza previsti dalla normativa europea.

Al legale responsabile dell’esercizio commerciale è stata contestata una violazione amministrativa, con l’imposizione di una sanzione pecuniaria pari a 3.000 euro.

L’attività svolta si inserisce in un più ampio piano di prevenzione e contrasto alla commercializzazione di prodotti non sicuri, con l’obiettivo di proteggere i consumatori, in particolare i più piccoli, durante un periodo dell’anno caratterizzato da un aumento degli acquisti di articoli ludici e ricreativi.

I Carabinieri del NAS di Parma ribadiscono l’importanza di verificare sempre la presenza della marcatura “CE” al momento dell’acquisto di giocattoli, invitando i cittadini a segnalare eventuali situazioni sospette o anomalie riscontrate nei punti vendita.