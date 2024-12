Va in scena al Teatro Comunale Pavarotti-Freni sabato 21 dicembre 2024 alle 20 e domenica 22 alle 15.30 ‘Gianni Schicchi’ di Giacomo Puccini. L’atto unico di Puccini in uno spettacolo diretto da Luciano Acocella per la regia di Stefano Monti con gli allievi dell’alta formazione del Teatro.

L’opera, che richiede un cast numeroso e diversificato, si vedrà in uno spettacolo che il regista Stefano Monti aveva firmato con successo per gli allievi di Mirella Freni nel 2017 e viene ripreso nuovamente per i talenti internazionali del corso di alto perfezionamento per cantanti lirici del Teatro Comunale sostenuto da Regione Emilia-Romagna e Fondo Sociale Europeo.

Nel contesto dello stesso programma di formazione, che ha visto i giovani cantanti partecipare a progetti di rilievo internazionale con concerti e spettacoli in Austria, Ungheria, Serbia, Francia, Danimarca, Spagna, Germania, l’opera verrà trasmessa in diretta streaming dagli studenti del corso di comunicazione in video e visibile sul canale YouTube del Teatro. La parte musicale dello spettacolo è affidata alla direzione di Luciano Acocella alla guida dell’Orchestra Filarmonica Italiana.

I biglietti si possono acquistare online, presso la biglietteria del Teatro, o telefonando allo 059 2033010. Info www.teatrocomunalemodena.it.