La magia di uno spettacolo itinerante luminoso, “La magia del Natale”, apre le iniziative dell’ultimo weekend che ci accompagna alle feste.

Sabato 21 dicembre, a partire dalle 16.30, il centro storico sarà attraversato dallo splendore di artisti con abiti bianchi e luminosi.

Nella giornata di domenica 22 protagonista del pomeriggio sarà il Presepe Vivente, che quest’anno, per la prima volta, regalerà un “quadro” della natività anche sul sagrato della Basilica della Ghiara che, assieme a San Prospero, rappresentano i due punti da cui partiranno i cortei per poi ricongiungersi in piazza Prampolini, sul sagrato della Cattedrale, per il quadro conclusivo dell’evento.

Ricca di appuntamenti anche la giornata di lunedì 23 dicembre, antivigilia di Natale.

Gli “Ottoni matildici – street band”, la banda dei Babbo Natale animerà con la musica le vie del centro storico a partire dalle 16; alle 17.30 tornerà anche lo spettacolo “la magia del Natale” con i suoi trampolieri luminosi che accompagneranno i presenti lungo le vie del centro storico.

In piazza della Vittoria, sempre lunedì pomeriggio, sulla pista di pattinaggio “Reggio Emilia on Ice” arrivano invece direttamente da “Frozen” Elsa e il pupazzo di neve Olaf, che accompagneranno i pattinatori per tutto il pomeriggio.

IL TRENINO DI NATALE

Proseguono per la gioia di grandi e piccini i tour in centro storico del Trenino di Natale.

La stazione del trenino è in piazza della Vittoria, a ridosso del parco del Popolo (dalle 9.30 – 13.00/ dalle 15.00 – 19.00, il 24 e 31 dicembre chiusura anticipata alle 18, il 25 il trenino sarà operativo dalle 16).

Il trenino percorrerà le vie del centro storico, offrendo ai bambini la possibilità di un tour della città a bordo di una mezzo che conserva tutta la magia delle favole.

Per prenotazioni scuole e informazioni: 3335313590

REGGIO EMILIA ON ICE

E’ aperta al parco del Popolo la grande pista di pattinaggio.

Nella suggestiva cornice del parco sarà possibile divertirsi pattinando sul ghiaccio. In alcune fasce orarie saranno presenti in pista anche alcuni maestri di pattinaggio.

La pista, che rimarrà aperta fino al 2 febbraio 2025, accoglierà con pacchetti scontati anche le scuole. Per prenotazioni e informazioni 347/6296866 – 351/5511137.

IL MERCATINO DI NATALE

Per le ultime spese prima di Natale nella suggestiva cornice di piazza San Prospero è aperto il mercatino di Natale con le tipiche casette di legno.

In piazza si respira una magica atmosfera natalizia fatta di profumi e colori tipici di questo speciale periodo. Prodotti tipici, dolci, articoli da regalo, prodotti di qualità per questo mercatino tutto da scoprire. Tra le casette di legno ci sarà anche quella di Babbo Natale, con tanto di cassettina delle lettere, dove i bambini potranno portare la loro letterina.

Il Mercatino di Natale resterà aperto fino al 6 gennaio, festa della befana.

A SPASSO TRA MERCATI E PRODOTTI TIPICI

In piazza Prampolini, per l’ultimo weekend prenatalizio, tornano le produzioni tipiche e tradizionali a cura degli agricoltori e artigiani locali con Campagna Amica e Coldiretti Reggio Emilia, Confederazione italiana agricoltori Reggio Emilia, Confagricoltura Reggio Emilia e Associazione Vezzano e dintorni – ProRe.

Prosegue anche la mostra fotografica “Le vetrine raccontano: Stanislao Farri, Piasa Ceca, 1970-1980”, organizzata dalle attività commerciali dell’area di piazza San Prospero. All’iniziativa partecipano la Casa della Penna, Calzature Lady Massetti, L’Angolo del gelato, Bigiotteria Pierpaolo, ottica Rivi, Bottega del Tortello, forno Melli, Piadineria dei Leoni, Il Fruttologo, Matilda Bottega Tessile. Un percorso di immagini che riportano le suggestioni degli scatti di un grande fotografo.

Il programma completo di Natale è pubblicato sul sito del comune di Reggio Emilia http://www.comune.re.it/natale