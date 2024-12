Si è tenuto questa mattina, mercoledì 18 dicembre, presso il Teatro ‘De Andrè’ di Casalgrande il convegno ‘Novità in materia di sicurezza stradale – delega al Governo per la revisione del Codice della strada’ organizzato dal Corpo di Polizia Locale dell’Unione Tresinaro Secchia.

Un momento importante di approfondimento di quelle che sono le novità, e criticità della nuova normativa, appena entrata in vigore, relativa alla circolazione stradale.

Il Sindaco Giuseppe Daviddi ha aperto i lavori portando i saluti di tutta la cittadinanza casalgrandese: “Ringrazio il Comandante Italo Rosati e il dottor Giuseppe Carmagnini (Ufficiale della Polizia Locale di Prato nonché Responsabile dell’Ufficio Contenzioso e Supporto Giuridico dello stesso Corpo) per aver scelto Casalgrande come luogo per questo importante momento di approfondimento. Vi porto il saluto dell’intera comunità che rappresento e, al contempo, anche il ringraziamento per ciò che quotidianamente fate – ha sottolineato il Primo Cittadino -. Credo che questi momenti siano importantissimi e dovrebbero essere fatti con più continuità, perché il lavoro che fate come corpo di Polizia Locale è difficile e complicato”.

“Per noi Sindaci siete una presenza fondamentale. Come un braccio destro – ha aggiunto il Sindaco -. Perché in qualsiasi momento siete a disposizione per intervenire in presenza di un’emergenza o una situazione critica. E quella che avete è una funzione fondamentale che va ben al di là della semplice regolamentazione della circolazione stradale. Siete al fianco dei cittadini in tutte le forme possibili e loro questa presenza la percepiscono e ve ne sono grati”.

L’intervento del Sindaco Daviddi si è concluso con gli Auguri per le festività natalizie e per un buon proseguimento dei lavori che si sono protratti per tutta la mattinata.