Nel 2023 a Bologna la raccolta differenziata è arrivata quasi al 73% qualificandosi come la prima città con popolazione superiore ai 200.000 abitanti a superare l’obiettivo del 65%.

E’ quanto emerge dall’ultima edizione del Rapporto Rifiuti Urbani dell’ISPRA presentato oggi a Roma. Questo il commento dell’assessore alla manutenzione e pulizia della città Simone Borsari.

“La certificazione, da parte dell’ISPRA, dell’ottima percentuale di raccolta differenziata raggiunta da Bologna riconosce il grande lavoro messo in campo da inizio mandato ad oggi nel migliorare la gestione dei rifiuti e i servizi ambientali della nostra città. Voglio ringraziare i gestori del servizio, i tecnici e gli operatori che lavorano quotidianamente nella raccolta rifiuti e i tanti cittadini che collaborano con i loro comportamenti virtuosi. Quando ci siamo insediati nel 2021 eravamo 16 punti sotto il dato attuale, quindi in soli 3 anni, e grazie alle scelte compiute e alla collaborazione dei soggetti coinvolti, abbiamo ottenuto un risultato straordinario. Sappiamo che si può e si deve fare ancora meglio, e continueremo tutti a lavorare per questo, ma la strada è quella giusta e tutti siamo responsabili del rispetto della nostra città”.