Ha urtato con la propria auto un mezzo Hera che stava svuotando i cassonetti ma, anziché fermarsi, si è allontanato. Tuttavia, grazie alla targa parzialmente recuperata dall’operatore, il veicolo è stato ritrovato dalla Polizia locale di Modena non molto distante dal luogo del sinistro, in posizione di sosta, consentendo quindi agli agenti di risalire alla vicina abitazione del conducente che verrà sanzionato, come da normativa, per non essersi fermato. L’episodio, avvenuto in strada Morane, costituisce uno dei casi di sinistri con fuga rilevati negli ultimi giorni.

In particolare, lunedì 16 dicembre, intorno alle 20.45, un mezzo Hera era impegnato in manovre di svuotamento dei cassonetti lungo strada Morane, in prossimità di via Sigonio, è stato tamponato da un’auto modello Bmw che dopo l’urto si è data alla fuga, in direzione periferia. È stato lo stesso operatore a segnalare l’accaduto alla Polizia locale, nel frattempo giunta sul posto, fornendo quindi il parziale numero di targa agli agenti che hanno avviato le ricerche, concluse in una zona non distante dal sinistro. Il mezzo, infatti, è stato trovato in sosta nella vicina via Peretti e proprio in prossimità del veicolo, grazie a ulteriori accertamenti, è stata individuata l’abitazione della proprietaria, rintracciata insieme al compagno, un 26enne originario del Marocco residente a Modena, dichiaratosi alla guida della vettura. All’uomo, pertanto, saranno contestate due sanzioni amministrative definite dall’articolo 141 e 189 del Codice della strada che riguardano, rispettivamente, l’omesso controllo dell’auto durante la manovra e la fuga dopo il sinistro, per un totale di 344 euro.

Un altro sinistro con fuga si è verificato venerdì 13 dicembre quando, intorno alle 22, un’auto Bmw percorrendo via Barozzi, in direzione periferia, è uscito fuori strada in prossimità di via Giardini, causando un urto che ha coinvolto ben quattro vetture in sosta, per fortuna senza occupanti. Dopo la collisione, l’automobilista ha abbandonato a distanza di pochi metri la propria automobile dandosi alla fuga. Allertati da alcuni passanti, gli agenti di Polizia locale sono giunti sul posto constatando danni di media entità alle vetture in sosta, ovvero una Opel Mokka, una Suzuki Swift, una Fiat 500 e una Peugeot 307; quest’ultima risultata dagli accertamenti con assicurazione scaduta da quasi un anno. Per questo motivo, il mezzo è stato sottoposto a sequestro amministrativo e al proprietario, un 51enne originario della Tunisia residente a Modena, verrà contestata l’assenza di assicurazione (866 euro). Tramite la targa del veicolo abbandonato dal conducente, invece, è stato possibile risalire al proprietario della Bmw, non intercettato tuttavia all’indirizzo di residenza. Lunedì 16, a distanza di due giorni dall’accaduto, un 46enne originario del Marocco e residente a Modena si è presentato al Comando di via Galilei attribuendosi la responsabilità del sinistro con fuga. Pertanto, al conducente, non risultato proprietario dell’auto, verrà contestata la violazione dell’articolo 189 del Codice della strada che, anche in questo caso, riguarda solo danni a cose, comportando quindi una sanzione amministrativa di minimo 302 euro.