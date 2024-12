La Fondazione Don Artemio Zanni di Castelnovo Monti è una realtà che da ormai tanti anni opera per il sostegno di famiglie in difficoltà, in particolare madri sole con bambini, sul solco della storia del parroco che le ha dato il nome, figura indimenticata e indimenticabile che a Felina aveva realizzato molte strutture e servizi per accogliere e crescere bambini orfani. Una di queste strutture è stata recuperata dalla Fondazione, la Casa Verde, ed ora ospita famiglie bisognose.

Prima di Natale, la fondazione si era attivata per cercare un’auto, indispensabile per una famiglia che sta cercando di migliorare le proprie condizioni, e per la quale un mezzo con cui spostarsi in montagna per ogni tipo di esigenza era indispensabile. Venuta a conoscenza di questa ricerca, la Croce Verde di Castelnovo Monti e Vetto ha deciso di donare una Fiat Punto. L’auto è stata poi revisionata, sistemata e tirata a lucido gratuitamente dalla ditta Novelli Car Service. La vigilia di Natale, alla presenza del Presidente della Croce Verde di Castelnovo e Vetto Iacopo Fiorentini, di tutto il Consiglio Direttivo, di numerosi volontari e, in rappresentanza dell’Amministrazione comunale, dell’Assessore Carlo Boni e dell’Assessora Silvia Dallaporta, nonché della consigliera comunale e consigliera provinciale Claudia Martinelli, l’auto è stata consegnata alla famiglia che ha quindi ricevuto questo bellissimo dono, mostrandosi profondamente grata e commossa per il sostegno ricevuto.

“E’ stato davvero un momento bello ed emozionante, Croce Verde è anche questa – afferma Fiorentini –. Un momento che ci ha fatto vivere pienamente lo spirito natalizio, che è poi estremamente vicino a quello che ci sostiene ogni giorno nel nostro lavoro: il desiderio di aiutare in tutti i modi chi ha bisogno e si trova nella necessità di assistenza e sostegno”.