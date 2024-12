Durante il mese di dicembre, Maserati ha coinvolto gli appassionati e i clienti più affezionati per celebrare i suoi 110 anni di storia con numerosi eventi e attivazioni su scala mondiale.

Partendo da presentazioni esclusive, fino ad emozionanti esperienze su pista e su strada, Maserati ha fatto rivivere la sua storia leggendaria, mostrando il suo DNA votato alle performance e all’innovazione, che ogni giorno ispira il futuro del Marchio.

Si è trattata di un’occasione perfetta per svelare gli ultimi modelli della gamma Maserati: Maserati GT2 Stradale e la nuova serie speciale Maserati GranTurismo 110 ANNIVERSARIO.

Maserati GT2 Stradale è un’ode alla sportività più straordinaria ed esclusiva, frutto di un sodalizio tecnico e stilistico tra Maserati GT2, capolavoro di performance creato per il ritorno del Marchio alle competizioni GT, e Maserati MC20.

La Maserati GranTurismo Folgore, invece, diventa la protagonista della serie speciale “110 ANNIVERSARIO” – a tiratura limitata in un numero di esemplari che corrisponde agli anni compiuti dalla Casa del Tridente, simbolo di un ponte ideale tra passato, presente e futuro del Marchio.

La missione di Maserati è scrivere il futuro della mobilità nel segmento del lusso, concentrandosi sulle richieste dei propri clienti. Una missione che continua anche dopo 110 anni e che trova il suo slancio attraverso i modelli della gamma, capaci di guardare al futuro e portare, ancora una volta, il lusso italiano nel mondo.

Santo Ficili, CEO di Maserati: “Sono orgoglioso di avere avuto l’opportunità di celebrare i 110 anni della storia di Maserati. Ogni Maserati racconta una storia e, in occasione di questo importante anniversario, celebriamo gli innumerevoli viaggi compiuti a bordo delle nostre vetture. Vogliamo cogliere questa occasione per unire la nostra comunità di appassionati e mostrare la splendida evoluzione del nostro Marchio. Vogliamo guardare con entusiasmo al futuro, impegnati ad offrire una combinazione unica di lusso italiano e prestazioni.”

Maserati Tridente Experience – Italia, Modena

A partire dal 30 novembre, si è tenuto un evento esclusivo di due giorni nella città di Modena, sede storica del Marchio. La Tridente Experience ha ospitato un gruppo limitato di ospiti, tra cui i membri di Maserati Italia Club, la famiglia Panini, i nipoti di Ettore Maserati e l’attrice Matilda De Angelis.

Tra i momenti più importanti dell’evento, l’attesissima presentazione della Maserati GranTurismo 110 ANNIVERSARIO e la grande parata di 110 Maserati, con modelli contemporanei e auto d’epoca. Il programma è proseguito in Piazza Roma tra momenti istituzionali e visite culturali, per terminare in serata presso Casa Maria Luigia di Massimo Bottura dove si è svolto una cena esclusiva.

“Celebrazione dei 110 Anni di Maserati” – Giappone, Tokyo

Il 1° dicembre, Maserati Japan ha celebrato il 110° anniversario con una grande festa a Tokyo, ospitata nel prestigioso Prince Hotel. L’evento ha messo in mostra una schiera di 110 vetture Maserati, in rappresentanza della stimata comunità di appassionati proprietari del Marchio. I festeggiamenti hanno incluso anche una guidata panoramica in convoglio che ha portato i partecipanti dalle strade di Tokyo ai pittoreschi paesaggi di Chiba, creando un’esperienza memorabile per tutti i partecipanti. L’evento, denominato “Celebrazione dei 110 Anni di Maserati”, è culminato in un finale grandioso, caratterizzato da un imponente spettacolo pirotecnico.

In questa occasione, la nuova GT2 Stradale è stata svelata da Takayuki Kimura, CEO di Maserati Japan, che ha espresso il suo orgoglio nel commemorare il 110° anniversario del Marchio insieme agli ospiti presenti. Inoltre, Takayuki-san colto l’occasione per ricordare la costante dedizione degli appassionati del Tridente in Giappone, sottolineando il loro rapporto di lunga data con il Marchio e, infine, l’impegno di Maserati nel costruire il proprio futuro.

Celebrazione del 110° anniversario – Corea, Seoul

Il 12 dicembre, in un prestigioso incontro presso la Residenza dell’Ambasciatore italiano a Seoul, Maserati ha accolto con orgoglio 160 ospiti tra media e concessionari per celebrare il suo anniversario. L’evento ha messo in mostra la ricca eredità di Maserati e il suo costante impegno nell’innovazione, evidenziato ancora una volta dalla presentazione della nuova GT2 Stradale.

Gala GT110, The Collection – USA, Miami

Il 5 dicembre, The Collection, concessionario Maserati a Miami, ha organizzato un gala in collaborazione con il Concours Club, in concomitanza con la Miami Design Week. L’evento ha riunito più di 100 clienti top della concessionaria e illustri membri del Concours Club per una serata all’insegna del lusso, della creatività e della tradizione italiana.

I partecipanti sono rimasti impressionati dall’esposizione delle leggendarie vetture Maserati, tra cui la 8CTF, la Maserati MC20 Icona, la MC20 Cielo e la MCXtrema.

Durante la cena di gala, i riflettore si sono accesi sulla Maserati GranTurismo 110 ANNIVERSARIO, per rendere omaggio all’iconico patrimonio del Tridente.

Celebrazione del 110° anniversario di Maserati – Cina, Shanghai e Pechino

Maserati lo scorso 8 dicembre ha avuto l’onore di accogliere a Shanghai e a Pechino i rappresentanti di 108 membri dei maggiori media nazionali, tra cui 38 stimati giudici delle organizzazioni CCOY e She Power. Si è trattato di una due giorni, volta a commemorare due tappe significative: il 110° anniversario di Maserati e il 20° anniversario di Maserati in Cina. In questa occasione, è stata organizzata una parata per le strade di Shanghai, accompagnata da uno spettacolo di luci a LED sia presso la Shanghai Sinar Mas Plaza che presso il Porto Internazionale di Shanghai.