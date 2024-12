Medicina si prepara per festeggiare l’arrivo del nuovo anno con un programma ricco di intrattenimenti per tutte le età. Il Capodanno e l’Epifania saranno l’occasione perfetta per vivere momenti di magia, allegria e divertimento con la propria famiglia e gli amici.

Il 31 dicembre a partire dalle 23.30, in Piazza Garibaldi, si terrà una grande festa per dare il benvenuto al 2025. La musica coinvolgente del DJ set animerà l’atmosfera, mentre la Proloco offrirà panettone, pandoro e spumante per brindare insieme all’arrivo del nuovo anno. Un’occasione speciale per vivere la magia della notte di San Silvestro.

A mezzanotte, il pubblico sarà coinvolto in un’esperienza unica con lo spettacolo di fuoco “Steam Future” de I Piromanti. Un circo steampunk avvolto da mistero e magia, con acrobati e giocolieri pronti a sfidare la gravità e a lottare contro un’ombra oscura. Un’esperienza mozzafiato che sorprenderà grandi e piccoli.

Le festività proseguono con l’arrivo della Befana!

Medicina non si ferma e dopo Capodanno si prepara a festeggiare l’Epifania con un calendario di eventi per tutti.

Domenica 5 gennaio 2025

Presso la sede dell’Associazione Culturale Villa Fontana, via Dalla Valle 77, sarà possibile vivere un pomeriggio indimenticabile.

Alle ore 17:00 inizia lo spettacolo di burattini con la compagnia I Burattini della Commedia, seguirà la consegna delle calze della Befana ai bambini e alle bambine.

Ore 19:30 cena con un menù delizioso: tagliatelle al ragù, cotoletta con patate, pandoro e mascarpone. I posti sono limitati, la prenotazione è obbligatoria entro il 3 gennaio 2025, ore 12, al numero 348 2523142 (Alda).

Lunedì 6 gennaio 2025

Alle ore 10:00 arriva “La Befana al Medicivitas”, in via Oberdan 2. Un incontro speciale con intrattenimento per bambini e bambine e la distribuzione delle calze.

Dalle ore 12:00 presso l’ex Asilo Parrocchiale di Portonovo si terrà la “Festa della Befana” a cura dell’Associazione Pro Portonovi’s, con un pranzo a base di paella e giochi pomeridiani con LEGO-giganti e tante altre attività.

Alle ore 15:00 arriva in Piazza Garibaldi “La Befana dei Pompieri”. L’Associazione Amici dei Pompieri di Medicina, in collaborazione con Proloco, accoglierà la Befana che atterrerà con la sua scopa per regalare calze golose ai bambini e alle bambine. La giornata si concluderà con una merenda speciale.

Un programma ricco di eventi imperdibili per festeggiare l’arrivo del nuovo anno e l’Epifania in modo speciale a Medicina!