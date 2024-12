L’Amministrazione Comunale di Mirandola desidera esprimere il suo sentito ringraziamento all’Assistente Capo della Polizia Locale, Giulio Bedendi, che oggi, 31 dicembre 2024, concluderà il suo servizio con il pensionamento dopo una carriera lunga e appassionata, caratterizzata da impegno e professionalità.

Giulio Bedendi ha iniziato la sua carriera nel 1998 come autista dello scuolabus nel Comune di San Felice sul Panaro. Nel 2002, vince il concorso per Agente di Polizia Locale e, dopo un periodo di formazione, ha approfondito l’infortunistica stradale, il controllo ambientale, il contrasto all’abbandono dei rifiuti e l’autotrasporto. Si è distinto anche come referente per l’educazione stradale, tanto nelle scuole primarie quanto secondarie.

Nel 2014 ha assunto il ruolo di referente per l’educazione stradale e la legalità, collaborando proficuamente con la Polizia Locale di Bologna. Nel 2022, dopo l’uscita di Mirandola dall’Unione, è entrato a far parte del Comune di Mirandola, continuando a occuparsi di infortunistica stradale e educazione stradale. Oltre ai suoi incarichi operativi, Giulio Bedendi ha ricoperto per diversi mandati il ruolo di rappresentante sindacale, partecipando a importanti trattative, tra cui la creazione, nel 2010, del Corpo Unico di Polizia Locale e l’uscita di Mirandola da tale corpo nel 2021. Un sincero e caloroso ringraziamento a Giulio Bedendi per l’impegno, la professionalità e la dedizione dimostrata in tutti questi anni di servizio alla comunità.

Contestualmente l’Amministrazione da il “benvenuto” al nuovo agente Andrea Cuccu. Nato il 15 marzo 1988 a Oristano (OR) in Sardegna, ha intrapreso il suo percorso di studi presso l’Istituto Commerciale IGEA, proseguendo poi con la Laurea in Scienze Politiche e Relazioni Internazionali. Attualmente, è laureando magistrale in Management Aziendale e sta vivendo la sua prima esperienza nella pubblica amministrazione.