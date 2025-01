Dopo quasi 20 anni di “onorata carriera”, cambiano i sistemi di validazione a bordo autobus per accompagnare un altro grande cambiamento: quello che sta già interessando i biglietti cartacei.

I vecchi titoli a banda magnetica, infatti, vanno progressivamente in pensione per essere sostituiti da nuovi titoli di viaggio con il sistema del QR code. Questa tecnologia, a differenza di quella che verrà progressivamente abbandonata, offre vantaggi importanti dal punto di vista della facilità d’uso e della versatilità di impiego.

Il titolo QR nasce anche pensato, in prospettiva, per una fruizione in forma digitale. Un QR può, infatti, essere tranquillamente conservato sullo smartphone e validato direttamente dal proprio cellulare.

Andando con ordine, questo cambiamento procederà per tappe.

Una novità in più fasi

Un primo passaggio è già avvenuto con il cambio dei sistemi nelle biglietterie fisiche Tper.

Da alcuni giorni chi acquista titoli di viaggio cartacei nei Punti Tper li riceve già in formato QR code.

Come funziona il nuovo titolo

Agli utenti, per utilizzare questi nuovi titoli, viene chiesto un piccolo cambio di abitudini.

I biglietti con QR, infatti, non vanno inseriti nella fessura della macchinetta come avveniva per i titoli magnetici, ma devono essere posizionati sotto il validatore di colore verde (e non più del validatore bianco che è in corso di graduale rimozione dai mezzi per fare spazio ai nuovi strumenti) a favore di un lettore ottico che riconosce il codice e convalida la corsa.

Lo stesso sistema QR sta entrando progressivamente in funzione anche per i titoli multicorse, come ad esempio i City Pass.

Per sapere se un titolo è ancora valido o è già stato utilizzato oppure quante corse ancora rimangono su un tesserino multicorse è sufficiente premere il tasto “i” sui validatori verdi e leggere poi il codice come per la validazione. Il validatore darà tutte le informazioni utili sul titolo stesso.

Questa prima fase di introduzione dei nuovi titoli è, dunque, già in corso e sono già state distribuite le prime centinaia di biglietti agli utenti che li hanno acquistati direttamente ai Punti Tper.

Dai primi mesi del nuovo anno, anche in tabaccheria con Lottomatica

A gennaio cominceranno ad essere rifornite anche le diverse rivendite convenzionate sul territorio.

Nei primi mesi del 2025 entrerà, poi, in vigore una nuova importante convenzione con il circuito Lottomatica che trasforma tutte le rivendite del circuito in biglietterie in grado di stampare direttamente, a domanda dell’utente, il titolo richiesto. È questo un altro dei benefici della tecnologia QR che consente di ridurre le scorte dei rivenditori aumentando la disponibilità di titoli anche dal punto di vista della loro tipologia, abbonamenti cartacei compresi. Con questa attivazione, da oggi – 1 gennaio 2025 – cessa il sistema di rinnovo degli abbonamenti agli sportelli bancomat per cause riconducibili ai circuiti bancari.

Anche la piattaforma Roger cambierà

In parallelo anche sulla app Roger cambierà la modalità di validazione dei titoli digitali: anche in questo caso si utilizzeranno i codici QR che andranno validati ai validatori verdi.

Fino a quel momento Roger continua ancora a funzionare normalmente sui validatori bianchi.

E chi ha ancora vecchi titoli di viaggio?

Progressivamente, dunque, i titoli magnetici saranno sempre meno fino a sparire del tutto, presumibilmente tra la tarda primavera e l’estate. Fino ad allora è comunque possibile utilizzare ancora un vecchio titolo magnetico convalidandolo nell’unico validatore bianco che viene lasciato sui mezzi nella parte anteriore. Per questo motivo, a chi ancora è in possesso di un titolo magnetico è consigliato salire dalla porta anteriore del bus.

Chi avesse una particolare scorta di titoli non deve comunque preoccuparsi: quando il vecchio sistema andrà definitivamente in pensione saranno organizzate campagne di ritiro per consentire che nessuno veda sprecato alcun titolo della precedente tipologia già acquistato.

Tper confida di completare tutto questo passaggio entro l’estate del 2025 anche se per arrivare alla totale implementazione di tutti i nuovi validatori sull’intera flotta urbana ed extraurbana servirà altro tempo; ragionevolmente si completerà l’operazione nei primi mesi del 2026.

Con questo importante investimento l’azienda aggiorna la modalità di pagamento e si porta sulla tecnologia QR che in questo momento è quella che garantisce maggiore facilità di impiego oltre ai consueti standard di sicurezza e anti-falsificazione.