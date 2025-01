Nel tardo pomeriggio di ieri si è concluso l’evento musicale non autorizzato “Sound of Freedom”, che ha avuto inizio il 30 dicembre 2024 all’interno di uno stabile tra via Calzoni e via Stalingrado, dopo che diverse centinaia di persone vi avevano fatto accesso abusivamente forzando il cancello di ingresso.

Il deflusso definitivo dei partecipanti, circa 750 persone, è avvenuto a partire dalle 18:00 quando questi ultimi hanno abbandonato l’area, dando vita ad un corteo composto da persone e veicoli incolonnati, e si sono diretti su via Stalingrado occupando, in alcuni tratti, parte della carreggiata.

La Polizia di Stato ha identificato oltre 200 partecipanti all’evento – provenienti principalmente dalle province della Regione nonché da alcune province del Centro e del Nord Italia – le cui posizioni sono attualmente al vaglio della Digos, che provvederà ad inoltrare informativa di reato alla Procura della Repubblica, e della Divisione Anticrimine, che avvierà l’istruttoria per l’emanazione di misure di prevenzione da parte del Questore.

E’ stata inoltre sequestrata, ai fini della confisca, parte della strumentazione utilizzata per la diffusione della musica e il personale della Polizia Stradale ha elevato sei sanzioni per violazioni del Codice della Strada. In seguito al sopralluogo effettuato all’interno dello stabile al termine dell’evento si è appurato il danneggiamento degli infissi e l’imbrattamento delle pareti interne ed esterne.