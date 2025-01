Legambiente Reggio Emilia offre un’opportunità unica a tutti i suoi soci e a coloro che decideranno di associarsi: un corso gratuito di formazione per diventare Addetti Antincendio Alto Rischio per Pubblico Spettacolo.

Il corso, che si terrà a partire da gennaio e avrà una durata di 4 settimane, è pensato per fornire le competenze teoriche e pratiche necessarie per operare in situazioni ad alto rischio, come gli eventi pubblici e gli spettacoli. Al termine del percorso, i partecipanti dovranno superare un esame teorico e pratico per ricevere l’attestato che consente di operare come addetti antincendio.

Il corso è aperto a tutti i cittadini, in particolare a chi è già socio di Legambiente Reggio Emilia, ma anche a chi intende diventarlo, supportando così le attività e i progetti dell’associazione.

Per maggiori informazioni o per iscriversi, è possibile contattare Legambiente Reggio Emilia al numero 0522431166 o via email all’indirizzo segreteria@legambientereggioemilia.it. Le iscrizioni termineranno venerdì 10 gennaio 2025.