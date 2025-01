Il 25 dicembre 2024 presso la Casa di Riposo Villa Gloria di Castel Guelfo è stato festeggiato il centenario di Anna Cinalli, un traguardo di vita straordinario! Circondata dall’affetto dei suoi familiari, degli ospiti, dei medici e degli operatori, nonché delle autorità locali, Anna ha spento con gioia le sue 100 candeline.

Alla celebrazione hanno partecipato il Sindaco di Castel Guelfo Claudio Franceschi e la Vicesindaca di Medicina Dilva Fava, portando ad Anna un caloroso augurio di buon compleanno da parte dell’intera comunità. In segno di riconoscimento, le sono state consegnate una medaglia commemorativa dei centenari e un mazzo di fiori.

Anna è nata il 25 dicembre 1924 nel Comune di Atessa (provincia di Chieti) da Sebastiano e Consiglia. Ha trascorso gran parte della sua vita in Abruzzo, lavorando nelle campagne e dedicandosi con amore alla sua famiglia.

A 21 anni si è sposata con Giuseppe e insieme hanno avuto quattro figlie. Rimasta vedova molto giovane ha affrontato con determinazione la sfida di crescere le sue figlie, continuando a lavorare nei campi per garantire loro un futuro migliore.

Nel 1970, si è trasferita a Medicina con una delle sue figlie dove, da subito, ha iniziato a lavorare in una fabbrica a Castenaso, trovando così una nuova stabilità. Dopo il pensionamento, ha coltivato la sua passione per l’uncinetto creando con le sue mani coperte e sciarpe per sé stessa e per i suoi cari, unendo creatività e amore in ogni gesto.

Nonostante l’età avanzata, Anna ha sempre mantenuto uno spirito attivo e indipendente. Infatti, fino a poco tempo fa ha vissuto autonomamente, dimostrando una forza e una determinazione che sono fonte di ispirazione per chi l’ha conosciuta.

Il centenario di Anna Cinalli è un’occasione per celebrare una vita straordinaria, segnata dall’amore per la famiglia, dall’instancabile impegno nel lavoro e dalla passione per la creatività. Un esempio di forza e resilienza per tutti coloro che hanno avuto il privilegio di incrociare il suo cammino.

«Ringrazio la struttura di Villa Gloria per avermi invitato alla festa dei 100 anni di Anna Cinalli. Un traguardo importante per lei e per i suoi familiari che abbiamo avuto il piacere di conoscere. Ringrazio anche la Vicesindaca Dilva Fava per essere stata presente assieme a me a questa bellissima festa!» – dichiara il Sindaco di Castel Guelfo Claudio Franceschi.

«È sempre un piacere partecipare ai compleanni ed è una vera gioia partecipare ai festeggiamenti di coloro che raggiungono il traguardo dei 100 anni! Grazie al Sindaco Franceschi e a tutti coloro che hanno organizzato questo bellissimo momento e un abbraccio affettuoso alla signora Anna» – dichiara la Vicesindaca di Medicina Dilva Fava.