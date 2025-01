Sono aperte dalle ore 12 di oggi, giovedì 2 gennaio 2025, le prenotazioni per prendere parte all’incontro “La Bandiera della Cittadinanza” al teatro Municipale ‘Valli’, nell’ambito delle celebrazioni del 7 gennaio 2025 – Festa del Tricolore: per prenotarsi basterà collegarsi al link www.comune.re.it/festadeltricolore inserendo il proprio nome e cognome e l’indirizzo email, fino ad esaurimento dei posti disponibili.

L’incontro avrà inizio alle ore 11.15 e sarà aperto dai saluti del sindaco Marco Massari, del presidente della provincia Giorgio Zanni e del presidente della Regione Emilia-Romagna Michele De Pascale. A seguire è in programma l’incontro “La bandiera della cittadinanza”, con gli atleti olimpici Stefano Baldini maratoneta Oro ad Atene 2004, Yassin Bouih mezzofondista in gara nei 3.000 siepi a Parigi 2024 e la medagliata paralimpica handbike Ana Maria Vitelaru in dialogo con la giornalista Emanuela Audisio, firma de la Repubblica e già “Premio Brera” per il giornalismo sportivo, e con Sara Zambotti, autrice e conduttrice della popolare trasmissione radiofonica Caterpillar di Rai Radiodue. La cerimonia si concluderà con l’esibizione “Corpi sonanti InNatura. Dedicato a Claudio Abbado”, Orchestra Florestano del Conservatorio di Musica di Reggio Emilia e Castelnovo ne’Monti, progetto didattico-artistico in collaborazione con il Centro Coreografico Nazionale Aterballetto.

Per assistere alla manifestazione in Teatro è necessario: