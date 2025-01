La Polizia di Stato di Bologna, nella serata di ieri ha tratto in arresto un cittadino marocchino sorpreso a rubare all’interno di una cantina di Via P. Gobetti civ 13.

La segnalazione è arrivata dal proprietario della cantina che, tramite il suo smartphone, aveva visto un uomo introdursi all’interno della stessa, motivo per cui, dopo aver allertato le forze dell’Ordine, ha raggiunto la propria abitazione e ha trovato uno sconosciuto con in mano alcuni attrezzi da scasso che immediatamente si è dato alla fuga.

In pochi minuti le Volanti del Commissariato Santa Viola e dell’Ufficio Prevenzione Generale del Soccorso Pubblico hanno rintracciato e bloccato l’uomo in Via Fioravanti, grazie anche alla foto che ritraeva il ladro, scattata dal richiedente tramite il sistema di allarme collegato allo smartphone e inoltrata subito agli Agenti.

Lo straniero, classe ’81, veniva trovato in possesso di uno zaino con all’interno numerosi arnesi atti allo scasso tra cui cacciaviti, una chiave inglese, coltelli multiuso. Lo stesso durante la fuga si era disfatto di un carrellino multi uso all’interno del quale venivano trovati vari beni tra cui una bottiglia di brandy, quattro orologi da uomo e due da donna, un portafoglio e numerose medagliette di metallo. I beni sono stati riconsegnati ai proprietari.

Gli operatori hanno accertato che le cantine forzate sono state 5, tutte dello stesso stabile.

Il cittadino marocchino, irregolare sul territorio nazionale e con numerosi pregiudizi di polizia per reati di varia natura, tra cui danneggiamento, invasione di terreni e/o edifici, furto, ricettazione e resistenza a pubblico ufficiale, è stato dunque tratto in arresto per il reato di furto aggravato continuato in abitazione, con rito direttissimo fissato nella mattinata odierna.