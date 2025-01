Per quest’anno la Befana ha deciso di cambiare mezzo di trasporto: niente scopa volante, ma scarpe da running e tanta voglia di solidarietà! Infatti lunedì 6 gennaio il Meraville Shopping Park di Bologna ospiterà la Meraville Befana Run 2025, una camminata non competitiva per sostenere i giovani diabetici, con ritrovo alle 8:30 e partenza alle 10:00 dal Parco Commerciale.

Il percorso di 2,6 km è adatto a tutti, ai primi 300 iscritti verrà consegnato un buono per la colazione presso gli esercizi del Parco Commerciale mentre al termine sarà predisposto un punto ristoro. Lungo il percorso alcune Befane riempiranno di dolcetti le calze omaggio consegnate a ogni iscritto. L’evento, organizzato con Parma Marathon, farà correre o camminare tanti appassionati per una buona causa: l’intero ricavato sarà devoluto all’A.G.D., l’Associazione per l’aiuto ai Giovani Diabetici della provincia di Bologna. Un modo divertente e originale per festeggiare l’Epifania, fare del bene ed esprimere vicinanza ai giovani diabetici.

Le iscrizioni alla camminata della Befana sono già aperte, per accedere basta inquadrare il QRCode riportato sui manifesti, sulle locandine e sul sito del Meraville Shopping Park. A chi ama festeggiare la Befana e non disdegna un po’ di sana attività motoria non resta che infilarsi le scarpe da ginnastica e venire al Meraville Shopping Park, da soli o in gruppo va bene comunque, insieme si corre la gara della solidarietà.

A.G.D. è un’associazione di volontariato senza fini di lucro che collabora fin dalla sua nascita, nel 1981, con il reparto di Diabetologia Pediatrica del Policlinico di Bologna per dare aiuto e sostegno ai giovani diabetici della Provincia di Bologna. La struttura promuove iniziative educative per ogni fascia d’età e per le famiglie con bimbi e ragazzi diabetici favorendo la presenza in reparto di psicologi e dietisti.

Alberto Lapioli, direttore del Meraville shopping Park che ha promosso la camminata ha commentato: “Anche quest’anno in coincidenza con la festa della Befana, tanto cara e attesa in particolare dai bambini bolognesi, si rinnova la nostra collaborazione con l’A.G.D. di Bologna. Ci sembra un bel modo di salutare il nuovo anno dimostrando vicinanza e dando un aiuto concreto. Partecipando alla Befana Run si può mettere nella ideale calza dell’Associazione uno degli strumenti diagnostici di cui ha bisogno.”