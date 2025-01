La stagione teatrale del Boiardo, a cura di ATER Fondazione, riprende il suo percorso nel nuovo anno giovedì 9 gennaio con Naufraghi senza volto. Dal libro omonimo di Cristina Cattaneo, una lettura teatrale che porta in scena – attraverso le voci di Laura Curino e Renato Sarti – il dramma dei naufragi morti nel Mediterraneo.

Si chiama ambiguous loss (perdita ambigua) il lutto che non si riesce ad accettare, perché non c’è la presenza di un corpo a confermare la morte. È il sentimento che provano i parenti delle persone scomparse: la speranza di rivedere il proprio caro, anche dopo anni, non svanisce mai e si trasforma in un limbo di incertezza senza fine. Se alla sofferenza personale si aggiungono carenze di carattere tecnico, come vuoti normativi e inadempienze da parte di enti e istituzioni, la possibilità di avere una risposta si fa ancora più remota, al dolore si aggiunge la rabbia e il problema diventa anche sociale…