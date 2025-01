Partono domani, 8 gennaio, le attività 2025 dell’Associazione di promozione sociale Effetto Notte, che continua a proporre iniziative culturali, artistiche, musicali e ludiche per tutte le età. E si parte proprio con due cicli di incontri ludici dedicati a ragazzi e ragazze adolescenti, proposti con il patrocinio e la collaborazione del Comune di Casina, l’Unione Montana dell’Appennino e l’Istituto comprensivo di Casina e Carpineti, sostenuti anche dal Dipartimento alle Politiche per la famiglia della Presidenza del Consiglio dei Ministri con i fondi del progetto Benessere in Comune.

Mercoledì 8 gennaio alla Casa della Cultura – Biblioteca di Casina si tiene il primo appuntamento con “Dungeons & Dragons Nightwar”: dalle 16 alle 18 un pomeriggio a base di giochi di ruolo, in continuità con proposte di questo tipo già attivate negli ultimi anni e sempre con grande interesse. L’appuntamento sarà a cadenza settimanale e si ripeterà ogni mercoledì pomeriggio negli stessi orari fino alla fine di maggio.

Sabato prende il via la seconda attività: Casina Saturday Lab sarà un appuntamento sempre negli spazi della Casa della Cultura, ma più variegato, che si terrà dalle 16 alle 19. Uno spazio libero in cui si potranno trovare giochi di società, videogiochi e altre occasioni di svago che saranno proposte e guidate dagli educatori anche sulla base delle richieste che arriveranno dagli stessi ragazzi partecipanti. Anche in questo caso l’appuntamento verrà riproposto con cadenza settimanale tutti i sabati con lo stesso orario. Entrambi i cicli di incontri sono completamente gratuiti e ad ingresso libero.

Per informazioni su entrambi gli appuntamenti tel. 328 6747867.