Sulle pianure inizialmente sereno o poco nuvoloso ma con possibili foschie dense e nebbie in attenuazione nel corso della giornata con tendenza a lieve aumento della nuvolosità. Lungo i rilievi addensamenti temporaneamente consistenti con possibilità di deboli ed isolati piovaschi sulle aree di crinale.

Temperature minime in diminuzione con valori intorno a 0/1 grado nei capoluoghi delle pianure interne e localmente inferiori in aree extraurbane; valori superiori in Romagna e lungo la costa, tra 2 e 6 gradi. Massime comprese tra 6 e 9 gradi nelle pianure centro-occidentali e tra 11 e 15 gradi sul settore orientale per venti di caduta. Venti deboli variabili in pianura, moderati da sud-ovest lungo i rilievi con rinforzi e raffiche anche forti. Mare poco mosso sottocosta e mosso al largo con moto ondoso in aumento in tarda serata.

(Arpae)