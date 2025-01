Tra le persone del commando terroristico che eseguì materialmente la strage della stazione di Bologna il 2 agosto 1980 “vi era senza ombra di dubbio alcuno” Paolo Bellini, la cui presenza in stazione al momento dell’attentato “era finalizzata o a trasportare, consegnare e collocare quantomeno parte dell’esplosivo” oppure a fornire un supporto materiale all’azione “nella piena consapevolezza” che nella sala di aspetto sarebbe stato collocato l’ordigno che uccise 85 persone. La Corte di assise di appello di Bologna identifica così il ruolo nella strage dell’ex Avanguardia Nazionale per cui l’8 luglio è stato confermato l’ergastolo.

“Le motivazioni della sentenza di condanna di Bellini, che approfondiremo con grande attenzione anche insieme ai familiari delle vittime, aggiungono importanti punti fermi sulla Strage del 2 Agosto, sia in ordine alla presenza di Bellini e alla sua attiva e consapevole partecipazione alla Strage, sia sulle motivazioni che stanno dietro un atto così grave, che ha lasciato ferite indelebili per le vittime e i loro familiari, per Bologna e la democrazia nel nostro Paese”. Così il Sindaco di Bologna, Matteo Lepore, sulle motivazioni della sentenza di condanna in appello.

“Scorrendo le motivazioni non posso non pensare che ci sono voluti più di quarant’anni per leggere nero su bianco nomi, circostanze, moventi, ma che la giustizia alla fine, quando cercata con tenacia e determinazione, arriva. Soprattutto quando a chiederla c’è una intera comunità che si stringe attorno alle vittime e ai loro familiari”, ha concluso il primo cittadino.