I recenti interventi di ristrutturazione della struttura di via Frassati hanno posto in essere le condizioni, tra le altre cose, per una nuova Pediatria in associazione che risponderà alle richieste sanitarie delle piccole e piccoli cittadini non solo di San Polo ma anche della vicina Canossa e dei territori limitrofi. Dopo il rientro in struttura, nei nuovi locali, dei medici di assistenza primaria del Gruppo “Il Glicine”, dal 2 gennaio sono operative anche la pediatria di gruppo delle pediatre di libera scelta che esercitano al primo piano della struttura.

La dr.ssa Maddalena Marchesi, rientrata nel rinnovato ambulatorio della Casa della Comunità, esercita nella giornate di lunedì e venerdì dalle ore 15 alle ore 19; martedì e giovedì dalle ore 9 alle ore 12, mercoledì dalle ore 10 alle ore 13. All’ambulatorio si accede solo su appuntamento chiamando il numero 342 7052296.

Con lei, nella neo-costituita pediatria di gruppo, la dr.ssa Sara Dallaglio, subentrata alla dr.ssa Monti a seguito di pensionamento. La dr.ssa Dallaglio esercita nella giornate di lunedì, mercoledì e venerdì dalle ore 10 alle ore 13; martedì e giovedì dalle ore 15 alle ore 19 ed è contattabile al numero 351 4718034.

Grande soddisfazione esprimono in maniera congiunta Barbara Gilioli, Direttore del Distretto di Montecchio Emilia e Alessandro Volta, Direttore Responsabile del Programma Aziendale Materno Infantile dell’Azienda USL, che, nel ringraziare le pediatre e, con loro, i medici del Gruppo Glicine per la collaborazione e la sinergia dimostrate, vedono nella nuova Casa della Comunità l’espressione concreta di un servizio efficiente ed integrato. La dr.ssa Gilioli e il dr. Volta anticipano anche che si sta lavorando ad un nuovo ingresso in struttura di una terza pediatra di libera scelta.

La possibilità di avere più medici che lavorano insieme porta a porta permette di offrire ai propri assistiti cure migliori: di unire in tempo reale le competenze professionali per gestire i casi clinici e di garantire migliore copertura e continuità dell’assistenza, oltre che a facilitare l’esecuzione di procedure, come ad esempio le vaccinazioni.

Proprio in questo autunno sono state realizzate dalle pediatre in modo congiunto le sedute vaccinali anti-influenzali che si sono tenute dall’ottobre scorso e che sono state animate dai lettori volontari coordinati dalle bibliotecarie delle biblioteche di San Polo d’Enza e Quattro Castella. I piccoli pazienti sono stati intrattenuti nell’attesa del vaccino e dopo di esso dalle storie proposte loro dai volontari. Una bella esperienza di rete a favore dei più piccoli che continuerà anche alla nuova Casa della Comunità.