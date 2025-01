Il sorriso e le parole di ringraziamento del signor Angelo.

Il primo “grazie” arriva dal signor Angelo, un anziano cittadino bolognese di 88 anni e proprietario di una cartoleria di Via IV Novembre, che nei giorni scorsi si è presentato presso la Questura per denunciare lo smarrimento del suo borsello, avvenuto il giorno 31 dicembre 2024 nei pressi della sua auto parcheggiata di fronte il suo negozio. All’interno dello stesso erano custoditi diversi effetti personali, per lui molto importanti, tra cui la carta d’identità, la patente di guida, il portafoglio e un mazzo di chiavi di casa.

Il giorno 6 gennaio scorso il personale dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico ha contattato il signor Angelo per comunicargli il ritrovamento del borsello. L’anziano, con commozione e sollievo, ha ringraziato più volte l’operatore che gli ha dato la bella notizia dicendogli letteralmente “lei mi salva la vita”, in quanto la perdita delle chiavi (di casa e del negozio) e di alcuni documenti gli aveva causato particolare preoccupazione.

Al momento della restituzione il signor Angelo, estremamente grato, ha voluto anche scattare una foto ricordo insieme ai “suoi eroi”.

Regalate 20 pizze ai poliziotti per dirgli “grazie”.

E’ successo nella sera del 6 gennaio al termine di un intervento in cui, gli Agenti dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico hanno ritrovato e restituito due iphone (dal valore di circa 2000) ai proprietari di una pizzeria del centro in Via San Vitale civ. 45/a. La segnalazione al 112 è arrivata alle ore 15.00 circa e faceva riferimento al furto avvenuto poco prima all’interno della pizzeria dei due cellulari, che venivano in quel momento geolocalizzati in prossimità dei Giardini Fava. Gli Agenti giunti sul posto sono riusciti a trovare all’interno di un cestello di una “mobike” uno dei due cellulari. Per cercare di rintracciare l’autore del furto, gli Operatori decidevano di mostrare il fotogramma del reo, ottenuto dai sistemi di videosorveglianza della pizzeria, ad alcuni soggetti presenti all’interno del parco; uno di questi, poco dopo, ha richiamato il 112 riferendo di tenere a vista lo stesso uomo e di vederlo disfarsi di un telefono cellulare gettandolo all’interno di un cestino dei rifiuti del Parco. Gli Agenti tornati sul posto hanno recuperato anche il secondo telefono cellulare e hanno bloccato l’autore del reato, un uomo nato in Libia nel 2001 (diversi precedenti per reati contro il patrimonio), che è stato poi denunciato per furto aggravato.

Alle ore 20 circa i poliziotti sono stati piacevolmente sorpresi dai proprietari della pizzeria, che estremamente grati per essere riusciti a riavere i propri beni, si sono presentati in Questura e hanno regalato 20 pizze agli Agenti in segno di riconoscenza.