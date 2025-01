Oltraggioso, irriverente, dissacrante e oltre i limiti. È lo spettacolo di Giuseppe Cruciani Via Crux. Tutto quello che pensate e non avete il coraggio di dire, che ha fatto registrare il “tutto esaurito” domenica 12 gennaio alle ore 18.00 al Teatro Celebrazioni di Bologna.

Dai microfoni de La Zanzara di Radio24, la “voce più scorretta d’Italia” arriva a teatro per raccontare – con monologhi sferzanti e sarcastici – le contraddizioni del nostro tempo, le iperboli perbeniste, gli stereotipi della società e gli accanimenti dell’opinione pubblica.

Con il suo stile anarchico e provocatore e con il linguaggio tagliente che lo ha reso celebre, Cruciani nel suo spettacolo – il cui titolo stesso è evocativo – “abbatte” il politicamente corretto, non facendo sconti a nessuno e mettendo dunque al centro la libertà di espressione.

Forte della sua indipendenza di pensiero ed estraneo a qualsiasi forma di condizionamento ideologico, influenza culturale o orientamento politico, il giornalista e conduttore radiofonico regala con Via Crux un’ironica combinazione di spunti sull’attualità più mistificatoria.

Lo show, scritto da Cruciani e Sergio Bertolini, con la collaborazione di Francesco Borgonovo e Gilberto Penza, è arricchito da videocollegamenti, telefonate in diretta, clip, contributi grafici e non mancherà il coinvolgimento con il pubblico in sala.

I biglietti per lo spettacolo sono esauriti (https://bit.ly/giuseppecruciani25web). Info: Tel 051.4399123 – E-mail info@teatrocelebrazioni.it