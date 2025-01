Il Comune di Scandiano esprime il proprio cordoglio per la scomparsa di Ermes Ricchetti, figura straordinaria che ha rappresentato un pilastro per la comunità di Fellegara e per tutto il nostro territorio.

Ermes è stato uno degli ultimi testimoni diretti dell’Eccidio di Fellegara, avvenuto il 3 gennaio 1945, una tragica pagina della nostra storia che proprio pochi giorni fa abbiamo commemorato in occasione dell’ottantesimo anniversario. Le sue parole, cariche di umanità e memoria, ci hanno permesso di mantenere vivo il ricordo di quei drammatici eventi e di trasmettere alle nuove generazioni l’importanza dei valori della libertà e della resistenza.

Con grande lucidità, Ermes ricordava il giorno in cui il tenente Carlotto delle Brigate Nere giunse a Fellegara con un commando fascista per prelevare alcuni giovani, tra cui i quattro che furono successivamente vittime del brutale eccidio. La sua testimonianza è stata e rimarrà un punto di riferimento per la memoria storica della nostra comunità.

Oltre al suo ruolo di testimone, Ermes è stato un esempio di impegno civico e sociale. Dopo aver lavorato alle Reggiane e alle Cantine Cavalli, per oltre trent’anni ha prestato volontariamente la sua competenza redigendo i bilanci della scuola materna di Fellegara. È stato anche una figura di spicco nella vita parrocchiale e comunitaria, contribuendo con dedizione e spirito solidale nei momenti più cruciali per Fellegara e i suoi cittadini.

Il Sindaco, Matteo Nasciuti, e tutta l’Amministrazione comunale si uniscono al dolore della famiglia Ricchetti e della comunità di Fellegara, esprimendo vicinanza e riconoscenza per l’immenso patrimonio di valori e di storia che Ermes ci lascia.