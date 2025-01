Si è conclusa con grande successo la raccolta fondi organizzata dallo Studio Dentistico Fornaciari in occasione del 40° anniversario dalla sua fondazione. L’iniziativa del rinomato e storico studio reggiano, promossa a favore della Fondazione Grade Onlus, ha raccolto una somma significativa destinata al CORE, il Centro Onco-Ematologico di Reggio Emilia.

La donazione è stata frutto dell’impegno congiunto dello studio, dei suoi pazienti e dei partner esterni: “Siamo profondamente grati ai nostri pazienti e collaboratori che hanno partecipato con entusiasmo a questa iniziativa. Questo traguardo non sarebbe stato possibile senza il loro sostegno. Festeggiare 40 anni di attività per noi ha significato restituire un sorriso anche a chi sta affrontando sfide difficili, come i pazienti del CORE”, ha dichiarato la Dottoressa Matilde Fornaciari, che guida lo studio insieme alla sorella ed al padre, la dottoressa Lucia ed il dottor Giacomo.

I fondi raccolti sono stati destinati al progetto “Facciamo crescere la nostra squadra del CORE”, promosso dalla Fondazione Grade Onlus, che mira a finanziare l’ampliamento dell’Ematologia con sei nuovi posti letto, l’assunzione di 11 figure professionali e l’introduzione di tecnologie avanzate per la cura dei pazienti.

“La collaborazione con lo Studio Fornaciari è stata un esempio straordinario di come un’azienda locale possa fare la differenza per il nostro territorio” ha commentato Valeria Alberti, Direttrice Generale di Grade. “Questo contributo rappresenta un ulteriore passo avanti verso i nostri obiettivi e siamo riconoscenti a chi ha partecipato con generosità”.

Dal 1984, lo Studio Dentistico Fornaciari si distingue non solo per la professionalità nel prendersi cura del sorriso dei pazienti, ma anche per l’impegno verso la comunità locale. Questo spirito, trasmesso dal fondatore Giacomo Fornaciari alle figlie Matilde e Lucia, ha portato lo studio a essere un punto di riferimento per la comunità di Reggio Emilia e Gualtieri.