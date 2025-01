Nell’ambito del Fondo di comunità metropolitano, la Città metropolitana di Bologna ha pubblicato a settembre 2024 un avviso per l’erogazione di risorse per il contrasto alla povertà alimentare e la promozione del lavoro di rete territoriale per progetti promossi da Associazioni di Promozione Sociale, Organizzazioni di volontariato e Fondazioni del terzo settore.

L’avviso si sviluppa a partire dall’esperienza del Progetto “Un Piatto per tutti”, nato nel 2021 per rafforzare la rete dei soggetti che si occupano di distribuzione di beni di prima necessità. Il progetto, realizzato in collaborazione con Centro Servizi per il Volontariato VOLABO, ha lo scopo di sostenere le realtà che operano a supporto delle comunità, ottimizzare le risorse, contrastare lo spreco alimentare, aumentare i beni disponibili; il progetto nasce dalla consapevolezza che la redistribuzione di beni alle persone in condizione di fragilità, oltre a garantire un sostegno concreto, consente la costruzione di relazioni e il rafforzamento della comunità, elementi imprescindibili per rispondere al fenomeno della povertà che spesso non è solo materiale, ma è accompagnata da scarsi legami sociali, carenza di reti di supporto e isolamento.

A seguito della valutazione di una commissione appositamente costituita sono stati finanziati tutti i sette progetti presentati da associazioni e fondazioni del territorio metropolitano per un totale di 191.457 euro; di questi, un progetto ha valenza metropolitana e promuove azioni finalizzate ad attività di recupero, stoccaggio e redistribuzione di beni di prima necessità, sei progetti sono di livello distrettuale e prevedono il supporto alle reti territoriali di contrasto alla povertà alimentare.

I progetti ammessi al finanziamento, e il relativo contributo assegnato, sono i seguenti:

– Fondazione Banco Alimentare Emilia Romagna ETS, “Aiutare chi aiuta sul territorio della città metropolitana di Bologna: una rete a sostegno delle fragilità” (20.000 €) – progetto a valenza metropolitana

– Amici dell’Emporio Il Sole ODV “Obiettivo: Una comunità in rete” (21.983 €) – Distretto Reno Lavino Samoggia

– Il Granaio ODV “Pianura Est Solidale e Inclusiva” (27.120 €) – Distretto Pianura Est

– Associazione Castel Merlino APS “Rete Appennino solidale” (15.248 €) – Distretto Appennino Bolognese

– Fondazione San Petronio Onlus “Il Cielo sopra Bologna” (63.592 €) – Distretto di Bologna

– Santa Maria della Carità ODV ETS “RID – Rete Interscambio Doni” (25.653 €) – Distretto Nuovo Circondario Imolese

– San Francesco d’Assisi ODV “ISSA! Integrazione, Solidarietà, Salute Ambiente” (17.861 €) – Distretto Savena Idice

Oltre agli enti capofila che hanno presentato il progetto, è stato espressamente richiesto il coinvolgimento di organizzazioni partner, con l’obiettivo di promuovere, sviluppare e consolidare le reti territoriali di contrasto alla povertà; nello specifico, sono state coinvolte altre 24 organizzazioni partner e ulteriori 28 organizzazioni come rete di supporto.

Diverse le tipologie di azioni che verranno realizzate nell’ambito dei progetti presentati: dall’organizzazione di campagne di informazione e incontri di sensibilizzazione sui temi dello spreco alimentare, del rapporto tra salute e alimentazione all’apertura di nuovi sportelli di ascolto rivolti a persone in condizioni di fragilità nelle aree interne. Diversi territori realizzeranno azioni di fundraising per l’ampliamento delle risorse e dei prodotti disponibili, aumentando il numero dei donatori e mettendo in condivisione i beni raccolti. Per tutti i territori nei progetti avrà un ruolo centrale il rafforzamento della rete distrettuale e il supporto al suo coordinamento.

I progetti avranno una durata di 18 mesi e saranno implementati a partire dal gennaio 2025. È prevista un’azione di supporto alle reti territoriali per la realizzazione dei progetti da parte di VOLABO, grazie alla convenzione stilata con Città metropolitana per la collaborazione al progetto “Un piatto per tutti”; gli esiti dei progetti saranno rendicontati e pubblicati in un apposito report.

Mercoledì 29 gennaio alle 15, presso la sede di VOLABO, è previsto un incontro di presentazione dei progetti alla presenza di Sara Accorsi, consigliera metropolitana delegata a Welfare e contrasto alla povertà, Politiche per l’abitare.

“I risultati dell’Avviso – ha sottolineato Accorsi – attestano il grande lavoro di crescita delle Reti distrettuali di contrasto alla povertà: la qualità dei singoli progetti presentati e il coinvolgimento di tante diverse realtà sono tali per cui è doveroso raccontarli in un momento specifico con la volontà di dare evidenza al grande lavoro che, in un’alleanza sempre più stretta tra pubblico, terzo settore e privato, comporta prima di tutto una significativa, strutturata e competente risposta ai bisogni crescenti delle persone in situazioni di fragilità sociale ed economica del nostro territorio metropolitano.”