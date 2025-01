Italo Pasquale Rosati, classe 1960, è il nuovo comandante della Polizia locale di Reggio Emilia. A conclusione della Procedura selettiva, seguita alla pubblicazione del Bando di mobilità volontaria per la copertura del posto vacante di comandante della Polizia locale del Comune di Reggio Emilia (qualifica dirigenziale), è risultato infatti primo classificato e da qualche giorno è entrato in servizio presso il Comando della nostra città. Oggi Rosati si è presentato alla giunta comunale.

“Anzitutto voglio ringraziare l’ex comandante della Polizia locale, Stefano Poma, per gli anni di servizio nel Corpo e per il supporto in questi mesi di collaborazione intensa e proficua – ha dichiarato il sindaco di Reggio Emilia, Marco Massari – Contestualmente do il benvenuto a Italo Rosati, la cui comprovata esperienza rappresenta una garanzia nell’ottica di consolidare il ruolo centrale che l’Amministrazione comunale intende attribuire al corpo di Polizia locale. Un Corpo fatto di donne e uomini che ogni giorno concorrono, insieme alle altre forze dell’ordine attive sul territorio, a conseguire obiettivi importanti in termini di sicurezza e di rispetto delle regole”.

“Ringrazio il sindaco e tutta la giunta per la fiducia – ha affermato il neo comandante Italo Rosati – che mi è stata accordata da questa Amministrazione. Sono consapevole della rilevanza del ruolo che assumo in seno alla Polizia locale di Reggio Emilia, di cui conosco bene il valore avendo avuto in passato, anche recente, diverse occasioni di confronto con l’ex comandante Poma e con molti altri effettivi. Una Polizia locale che intendo guidare con profondo senso di responsabilità e con la dedizione che meritano la città di Reggio Emilia e i suoi cittadini, con l’obiettivo di migliorare ulteriormente i livelli di qualità della vita, grazie ad una prossimità che continueremo a garantire nell’affrontare i piccoli e grandi problemi della quotidianità reggiana”.

Italo Pasquale Rosati ha conseguito la laurea magistrale in Giurisprudenza presso l’Università degli studi di Pisa, con una tesi in diritto amministrativo, ha maturato una ampia esperienza professionale che si è svolta progressivamente, partendo dal ruolo di agente, in diverse Amministrazioni pubbliche tra la Toscana e l’Emilia-Romagna.

Nella provincia di Reggio Emilia è stato, infatti, dirigente e comandante del Corpo intercomunale di Polizia locale dell’Unione dei Comuni Tresinaro Secchia e responsabile dell’Ufficio coordinamento di Protezione civile sempre nella zona ceramiche. In Toscana, dopo aver mosso i primi passi come agente di Polizia locale a Viareggio, Rosati ha maturato una solida esperienza in campo operativo e di direzione nei vari settori del Corpo fino alla nomina di responsabile di struttura dell’unità operativa legale del Corpo di Polizia locale di Viareggio.

Mettendo a frutto le proprie competenze anche in campo organizzativo e gestionale, Rosati è stato, fra l’altro, membro dell’Osservatorio di monitoraggio degli incidenti stradali presso la Prefettura di Reggio Emilia, componente permanente della delegazione trattante di parte pubblica nell’Unione dei Comuni Tresinaro Secchia e relatore in diversi convegni e corsi di formazione professionali tra cui il convegno organizzato dalla Procura della Repubblica di Lucca e Ordine degli avvocati sul tema dell’omicidio stradale, una giornata di studi dedicati alle disposizioni legislativa per la tutela dei minori e la formazione per il Corpo di Polizia locale di Camaiore sul tema dei trasposti eccezionali.