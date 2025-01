La scorsa notte i Vigili del fuoco di Guastalla, Sant’Ilario, Reggio Emilia e Viadana (MN), assieme ai carabinieri di Luzzara, sono intervenuti in via Quadra Pazzaglia, località Ghiarole di Brescello, per un incendio che stava coinvolgendo un basso servizio annesso ad una casa colonica, in fase di ristrutturazione e attualmente disabitata.

L’incendio ha interessato una struttura su un unico piano, separata dall’abitazione principale e presumibilmente adibita a cucina. Le fiamme hanno completamente distrutto la struttura, compresi gli arredi e la copertura in legno, coinvolgendo parzialmente l’altro casolare.

Le cause del rogo sono al vaglio, seppur di probabile origine accidentale.