Cielo in prevalenza sereno, con nuvolosità variabile sulla Romagna, in aumento durante la seconda parte della giornata, con possibile estensione anche al settore appenninico. Sui rilievi romagnoli saranno possibili deboli e sporadiche nevicate fino a quote collinari.

Temperature temperature senza variazioni significative, con minime tra -3/-4 gradi sulla pianura centro-occidentale, accompagnate da gelate diffuse, e tra -1 e 3 gradi sul settore orientale e costa. Le massime saranno comprese tra i 5 gradi del settore occidentale e i 7/8 gradi della fascia costiera. Venti nord-orientali, deboli-moderati sul settore centro-occidentale e moderati-forti su quello orientale e in Appennino, con rinforzi lungo la costa e sulle zone di crinale. Mare molto mosso sotto costa, agitato al largo.

