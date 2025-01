A partire da venerdì 17 gennaio prende il via un nuovo servizio rivolto in particolare alla comunità di Felina. Con cadenza mensile infatti, il terzo venerdì di ogni mese, nella sede della Proloco di Felina in piazza della Resistenza nel centro del paese, esponenti della Giunta e consiglieri comunali saranno di volta in volta a disposizione per raccogliere segnalazioni, suggerimenti e proposte da parte dei residenti in paese. Saranno presenti dalle 10 alle 13.

“Ascoltiamo Felina” è un servizio che intende andare nella direzione di un contatto più diretto e aperto con i cittadini delle frazioni.

Così l’Assessore alla partecipazione, Erica Spadaccini: “Felina è la principale frazione del nostro Comune, abbiamo voluto con forza attivare questo nuovo servizio di ascolto la cui frequenza potrà anche aumentare se vedremo riscontri positivi. Si tratta di una località che ha un peso di storia, ma anche per il numero di residenti, per le capacità e attività produttive, per l’associazionismo che è molto elevato e importante per il territorio. Ma non sarà l’unica occasione: contiamo di proporre momenti di ascolto anche nelle altre frazioni a rotazione a partire dalla primavera, vogliamo davvero consolidare canali di dialogo e incontro costante con le comunità per ascoltare e recepire ancor di più le istanze che vogliono sottoporci. Ringrazio la Proloco di Felina che, con senso di servizio verso la comunità, ci ha messo a disposizione la sede per questi incontri”.