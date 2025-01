Valorizzare ogni talento, promuovere pari opportunità e il bilanciamento tra vita privata e professionale, costruire un ambiente inclusivo che favorisca crescita e benessere. È questo l’impegno di System Logistics Spa, leader globale nelle soluzioni di intralogistica e material handling, che ha ottenuto con orgoglio la Certificazione UNI/PdR 125:2022 per la Parità di Genere. Questo riconoscimento conferma l’impegno dell’azienda nel sostenere la leadership femminile e la crescita professionale, creando opportunità concrete e valorizzando il talento a ogni livello.

System Logistics si è distinta per un approccio strutturato e misurabile, che ha portato a risultati concreti: negli ultimi cinque anni l’organico femminile è cresciuto complessivamente del 36%. Nello stesso periodo, anche l’organico maschile ha registrato un incremento del 20%, dimostrando un equilibrio nella crescita del personale. Si è inoltre rafforzata la presenza femminile in posizioni manageriali, grazie a un impegno continuo nella valorizzazione del talento. L’organico aziendale complessivo è oggi composto da 428 dipendenti, con una componente femminile che ricopre ruoli chiave, supportata da politiche concrete orientate alla crescita professionale.

La certificazione è il risultato di un processo rigoroso e partecipativo, che ha visto il coinvolgimento trasversale di tutte le aree aziendali. Al centro di questo impegno, il Comitato Guida per la Parità di Genere, un organismo interno composto da membri del management e rappresentanti aziendali, creato per sviluppare e monitorare le politiche aziendali di gender equity. Tra le sue priorità figurano la riduzione del gender pay gap, il rafforzamento del welfare aziendale, il sostegno alla genitorialità e la promozione della leadership femminile attraverso programmi di coaching e sviluppo professionale.

Il tema della parità di genere resta una sfida cruciale per il mondo del lavoro in Italia. ** Secondo il Gender Equality Index 2024 dell’Istituto Europeo per la Parità di Genere (EIGE)*, il nostro Paese presenta ancora un significativo divario retributivo che penalizza le donne nel 62% dei casi e una presenza femminile nei ruoli decisionali nettamente inferiore alla media europea, un dato che richiama l’attenzione sulla necessità di azioni concrete. **

“In un contesto in cui i dati evidenziano quanto lavoro resti ancora da fare in Italia, promuovere la parità di genere significa assumersi una responsabilità che va oltre i confini aziendali,” dichiara Luigi Panzetti, Amministratore Delegato di System Logistics. “Questo riconoscimento rappresenta molto più di un obiettivo raggiunto: è la conferma di un percorso intrapreso con determinazione e visione strategica, che mira a creare un ambiente di lavoro sicuro e capace di favorire la crescita professionale di tutte le persone. La centralità delle persone e il rispetto reciproco rappresentano valori imprescindibili nel nostro DNA aziendale, fondamenta su cui costruiamo un modello di crescita che aspira a generare un impatto positivo e duraturo. Abbiamo scelto di agire con determinazione, promuovendo una crescita responsabile che generi valore non solo per l’azienda, ma soprattutto per le comunità in cui operiamo e per tutte le persone che ne fanno parte.”

System Logistics mette le Persone e i giovani talenti al centro della propria strategia aziendale. Nel 2023, il 24% del personale era composto da under 30, con il 48% dei neoassunti appartenenti a questa fascia d’età. System Logistics ha inoltre erogato circa 11.000 ore di formazione (+28% rispetto al 2022), investendo su salute, sicurezza e crescita professionale, e ha adottato politiche di bilanciamento vita-lavoro, garantendo contratti a tempo indeterminato per il 100% dei dipendenti.

“Welfare, childcare e politiche di bilanciamento vita-lavoro sono strumenti che sostengono la realizzazione delle persone di tutti i generi ed età. Aver consolidato in particolare una presenza femminile significativa nei ruoli manageriali è il risultato di un approccio concreto che riflette i nostri valori e ci supporta nel portare avanti la nostra visione strategica. Per noi, è un punto di partenza per continuare a investire nel talento delle persone, superando le barriere di genere e costruendo un ambiente di lavoro che valorizzi inclusione, benessere e realizzazione in ogni fase del percorso professionale.” – Carlo Bondioli, Head of Human Resources di System Logistics.

“Promuovere una cultura aziendale capace di creare valore nel tempo, sia per le persone che per l’organizzazione, è il cuore del nostro impegno,” ha affermato Paulina Joanna Wietrzykowska, Integrated Management System & Sustainability Manager dell’azienda – “L’obiettivo della certificazione è stato raggiunto grazie al coinvolgimento attivo e alla collaborazione di tutte le persone che fanno parte della nostra realtà aziendale, un risultato che riflette valori condivisi e un forte senso di appartenenza. Guardiamo al futuro con determinazione, consapevoli che la parità di genere rappresenta un pilastro centrale della nostra strategia di sostenibilità, accanto a sfide ambiziose come il raggiungimento della neutralità climatica entro il 2040.”

L’impegno di System Logistics verso la parità di genere rappresenta una parte integrante della sua visione di crescita responsabile e sostenibile. L’azienda è stata premiata come Welfare Champion nel Welfare Index PMI 2022, per le sue politiche orientate al benessere dei dipendenti, e ha ottenuto la medaglia d’oro EcoVadis 2024 per la sostenibilità. L’azienda è impegnata anche in iniziative di sensibilizzazione e di responsabilità sociale, come l’organizzazione della mostra fotografica “Come l’acqua: le donne invisibili dell’Iran” e per il supporto ad associazioni e comunità locali, tra cui l’ANPAS per l’alluvione in Emilia-Romagna, il CVPC Faenza ODV. Dal 2022, inoltre, in occasione della Giornata Internazionale della Donna, l’azienda sostiene progetti dedicati, destinando i fondi raccolti ai centri antiviolenza locali.

System Logistics, è leader globale nelle soluzioni di intralogistica e material handling specializzata nei settori Food & Beverage, Grande Distribuzione Organizzata (GDO) e Retail, per i quali sviluppa soluzioni customizzate per lo stoccaggio, material handling e il picking automatico attraverso trasloelevatori, magazzini ad alta rotazione, robot, navette, sistemi di trasporto, software e servizi. L’azienda sviluppa soluzioni modulari, scalabili e personalizzate che consentono di ottimizzare la supply chain di magazzini, centri di distribuzione e stabilimenti produttivi, garantendo maggiore sicurezza per i lavoratori, sostenibilità ambientale e performance operative di alto livello.

Con oltre 800 dipendenti e un headquarter a Fiorano Modenese (MO). La gestione in-house garantisce il controllo totale dei processi, offrendo tecnologie avanzate come le soluzioni, PickMate, SortMate e LogiMate, semplificano la complessità dei processi e dei flussi logistici, ottimizzano l’uso delle risorse e, al contempo, migliorano la salute e la sicurezza sul lavoro, l’affidabilità, l’efficienza e le performance aziendali. Dal 2016, System Logistics è parte del gruppo Krones, leader internazionale nella progettazione, sviluppo e produzione di macchine e linee complete per il processo delle bevande, per il riempimento e il confezionamento, con cui condivide una visione strategica che integra innovazione, inclusione e responsabilità sociale.