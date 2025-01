Importante intervento di riduzione dell’inquinamento acustico e ambientale per il territorio di Campogalliano. Nelle scorse settimane sono iniziati i lavori di installazione delle nuove barriere antirumore nella tratta lunga oltre 800 metri dell’Autostrada del Brennero A22 che fiancheggia via Levata, nella frazione di Panzano.

Un’opera attesa da parte della comunità campogallianese, che proseguirà per tutto il 2025 e porterà una significativa diminuzione del rumore dovuto al transito degli autoveicoli: “Come Amministrazione siamo molto attenti al tema dell’inquinamento acustico e ambientale, per questo accogliamo con grande favore questo intervento da parte di Autostrada del Brennero – afferma Filippo Petacchi, Assessore ai Lavori pubblici del Comune di Campogalliano (foto) –. Nei prossimi anni l’obiettivo è di fare ulteriori passi in avanti e a questo scopo abbiamo avviato un dialogo preliminare con la società che si occupa dell’A22 per realizzare, con la tecnica dei terrapieni, ulteriori barriere antirumore nei pressi dell’abitato di Campogalliano”.