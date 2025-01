L’Emilia-Romagna ancora una volta tra le regioni protagoniste del Giro d’Italia. Un legame profondo quello con la più importante competizione ciclistica su strada italiana e tra le più prestigiose al mondo, che si conferma anche nel 2025. Saranno infatti ben quattro le tappe che interesseranno il territorio emiliano-romagnolo: Viareggio (Lu)-Castelnovo ne’ Monti (Re) e Modena-Viadana (Mn) per il Giro maschile; Bellaria Igea Marina (Rn)-Terre Roveresche (Pu) e Forlì-Imola (Bo) per il Giro Women.

Ieri sera a Roma la presentazione ufficiale delle due manifestazioni, alla presenza tra gli altri dei sindaci di Bellaria, Filippo Giorgetti; di Castelnovo ne’ Monti, Emanuele Ferrari e di Imola Marco Panieri. E di Giammaria Manghi, coordinatore per le politiche sportive dell’assessorato regionale al Turismo, Commercio e Sport. Presente anche il Comune di Modena.

Il Giro d’Italia e il Giro Women attraverseranno le province di Reggio Emilia, Modena, Parma, Rimini, Forlì, Ravenna e Bologna in un percorso di oltre 600 km che unirà l’Appennino al mare e toccherà località di grande interesse storico, culturale e paesaggistico, tra cui quelle del circuito dei Castelli matildici. In una terra in cui il ciclismo è da sempre tra gli sport più amati e praticati e in cui sono nati grandi campioni che hanno fatto la storia di questo sport, come Marco Pantani cui il Giro dedica il Passo del Mortirolo, “Cima Pantani”. O Alfonsina Strada la prima e unica donna ad aver partecipato al Giro d’Italia maschile. Una vera e propria pioniera di questo sport, nata a Castelfranco Emilia (Mo) e che sarà ricordata al Passo del Tonale con la “Cima Alfonsina Strada”.

“Siamo orgogliosi di ospitare anche quest’anno quattro tappe così significative del Giro d’Italia e del Giro Women- ha sottolineato l’assessora regionale al Turismo, commercio e sport, Roberta Frisoni-. Ancora una volta l’Emilia-Romagna si conferma regione che ama questo straordinario sport, lo pratica e lo sostiene. Il Giro poi è una competizione unica, capace come poche altre di unire il Paese, suscitando una passione e un interesse che restano inalterati nel tempo. Per il nostro territorio è un veicolo straordinario di promozione e un’occasione importante di valorizzazione turistica. Diamo dunque fin d’ora il nostro benvenuto a tutti i partecipanti, atlete, atleti e organizzatori, del Giro d’Italia e del Giro Women”.

Le tappe del Giro d’Italia

La 108^ edizione del Giro d’Italia partirà il 9 maggio dall’Albania per concludersi il 1^ giugno a Roma. Il 21 maggio l’arrivo in Emilia-Romagna con la 11^ tappa Viareggio-Castelnovo ne’ Monti: 185 km molto mossi fino ai 1.623 metri dell’Alpe San Pellegrino. Tra le località toccate in provincia di Modena e di Reggio Emilia: Piandelagotti, Madonna di Pietravolta, Frassinoro, Montefiorino, Ponte Dolo, Cerredolo, La Collina, Toano, Costabona, Ponte T. Secchiello, Villa Minozzo, Gatta, Ponte le Piadelle, Pietra di Bismantova.

Si prosegue il 22 con la 12^ tappa Modena-Viadana: 172 km per l’80% in territorio emiliano-romagnolo, lungo un tragitto che coincide in parte con quello dei Castelli matildici: Carpineti, Rossena e Canossa. Tra le località toccate, in provincia di Modena, Reggio Emilia, ma con un’incursione anche in territorio parmense: Maranello, Fiorano Modenese, Sassuolo, Castellarano, Roteglia, Ponte Giorgiella, Baiso, Montefaraone, Spadaccini, Carpineti, Felina, Gombio, Trinità, Cerezzola, Ciano d’Enza, Rossena, Canossa, Borsea, Quattro Castella, Bibbiano, Montecchio Emilia, Sant’Ilario d’Enza, Sorbolo, Brescello.

Le tappe del Giro Women

Appuntamento dal 6 al 13 luglio per il Giro Women che farà il suo ingresso in Emilia-Romagna l’11 luglio con i 144 km della tappa Bellaria Igea Marina (Rn)-Terre Roveresche (Pu). Partenza nel cuore della Riviera emiliano-romagnola tra le province di Rimini e Forlì-Cesena e le località di San Mauro Pascoli, Savignano sul Rubicone, Santarcangelo di Romagna, Sant’Andrea, Ponte Verucchio. Poi l’ingresso nel territorio della Repubblica di San Marino e della regione Marche e da qui il ritorno in territorio riminese a Santa Maria del Piano, Osteria Nuova, Morciano di Romagna, Saludecio, Mondaino, Montegridolfo.

Il 13 luglio la tappa conclusiva Forlì-Imola di 138 km con il gran finale all’Autodromo Enzo e Dino Ferrari. Un tempio dei motori che si apre ancora una volta al grande ciclismo. Come nel 1968 con l’edizione del Mondiale su strada che vide il trionfo del parmense Vittorio Adorni e poi nel 2020, con un’altra straordinaria edizione del Mondiale organizzata in piena pandemia, grazie anche al sostegno della Regione Emilia-Romagna. E proprio il circuito del Mondiale 2020, ripetuto quattro volte, sarà riproposto nell’ edizione 2025 del Giro Women con le ascese di Mazzolano e della Cima Gallisterna.

Queste le località attraversate nelle province di Forlì, Ravenna e Bologna: Villanova, Faenza, Brisighella, Monte di Rontana, Villa Vezzano, Riolo Terme, Cima Gallisterna, Imola, Mazzolano.