Gli scalpellini della valle del Reno ad Arte Fiera… ma non solo!

Sarà un anno pieno di iniziative per la Bottega degli scalpellini questo 2025.

Dopo l’iscrizione al registro delle Associazioni di promozione sociale, il riconoscimento di Denominazione Comunale (DE.CO.) della Città Metropolitana, il settimo corso base di avvicinamento alla lavorazione della pietra arenaria e tante altre iniziative in giro per il territorio metropolitano, gli scalpellini della valle del Reno hanno programmato una serie di iniziative che costituiscono un vero e proprio salto di qualità.

Ecco in breve il programma da gennaio a giugno 2025.



1 – CORSO ALLA SCUOLA PRIMARIA DI GRIZZANA

Nei giorni 14, 21 e 28 gennaio i maestri scalpellini hanno organizzato un laboratorio in classe per 14 alunni di quarta e quinta elementare per trasmettere anche alle giovanissime generazioni l’antica arte della lavorazione della pietra.

2 – ARTE FIERA 2025

Nei giorni della iniziativa bolognese 6 – 8 -9 -16 FEBBRAIO gli scalpellini saranno a Bologna presso la Fornace Roncaglia dove, assieme all’artista Giuseppe Parenti, scultore e studioso di Alfonso Rubbiani, presenteranno:

AR-TE ARenaria e TErracotta: i materiali poveri che fanno bella Bologna

Esposizioni di sculture in terracotta e storie di Rubbiani e di opere artistiche in arenaria dei maestri e degli ex allievi della bottega degli scalpellini.

E’ un progetto espositivo che prevede due mostre allestite nella Galleria Letizia Gelli dell’ex Fornace Roncaglia, uno spazio di archeologia industriale: la mostra “Rubbiani, l’ultimo romantico: dal restauro stilistico al restauro conservativo” con disegni e sculture in terracotta dell’artista Giuseppe Parenti e la mostra di sculture in arenaria realizzate da maestri ed allievi della Bottega degli Scalpellini della Valle del Reno.

Le due mostre mettono in campo l’arte dell’arenaria e della terracotta, materiali usati storicamente nelle ornamentazioni architettoniche bolognesi, che prendono vita nell’una in un colorato teatro di figure “parlanti”; nell’altra in una rivisitazione di antichi stilemi dell’arte dei maestri comacini.

In allegato il programma generale della iniziativa.

3 – DOMENICA 9 FEBBRAIO ORE 15

Presentazione del volume “Storie di pietre e di scalpellini nel bolognese” scritto da Alfredo Marchi, maestro scalpellino, al MAF Centro Documentazione Mondo Agricolo Ferrarese, un bel museo sulla vita rurale della pianura ferrarese.



4 – CORSO BASE DI INTRODUZIONE ALLA SCULTURA SU PIETRA ARENARIA – OTTAVA EDIZIONE DAL 15 MARZO AL 31 MAGGIO

Il corso si terrà a Riola di Vergato nella nuova sede della Bottega degli scalpellini, non lontano dalla stazione ferroviaria. Stante l’alto numero delle pre-iscrizioni il corso si articolerà in due gruppi di dodici allievi cadauno. Già numerose le conferme di iscrizione. Per chi fosse interessato a partecipare i riferimenti sono:

pagina WEB e Facebook associazione Fulvio Ciancabilla

mail presidente@associazionefulviociancabilla.org

5 – CONVEGNO PRESSO LA ROCCHETTA MATTEI – 30 MAGGIO

“L’arenaria e la terracotta nei monumenti di Bologna: uno sguardo al futuro osservando le prassi del passato”

Il programma è ancora in preparazione, ma hanno già garantito la presenza l’Assessora regionale alla Cultura Gessica Allegni, la Prorettrice vicaria Prof. Simona Tondelli ed altri autorevoli relatori esperti in materia.

Nella giornata di studi si vuole verificare il possibile impiego di copie fatte ad arte, su base documentale certa, nel restauro di ornamentazioni architettoniche gravemente deteriorate o mancanti, sia in cotto che in arenaria, in importanti monumenti storici cittadini. Pratica questa che potrebbe affiancare quella già sperimentata per il consolidamento, limitandone l’uso alle sole ornamentazioni ancora in buono stato di conservazione. Si tenterà pertanto di aprire uno spiraglio verso un’operatività condivisa e rivolta al futuro, visto che l’arte degli scalpellini sta sempre più interessando le giovani generazioni.

Seguirà a breve il programma dettagliato dell’iniziativa

6 – PRIMO O SECONDO WEEKEND DI GIUGNO – PALAZZO COMUNALE DI VERGATO

In concomitanza con la notte bianca è in corso di definizione il programma di:

GIORNATA AR-TE ARenaria-TErracotta che prevede:

– UN LABORATORIO DI SCULTURA APERTO AL PUBBLICO e gestito dai maestri della bottega degli scalpellini della Valle del Reno sia la notte del sabato che nell’intera giornata di domenica;

– ESPOSIZIONI di opere in terracotta ed arenaria all’interno delle sale del Palazzo comunale di Vergato, a suo tempo progettato anche da Alfonso Rubbiani ed al cospetto delle vetrate e delle opere di Luigi Ontani;

– VENTI CULTURALI, percorsi guidati, animazioni tra Rubbiani, Ontani e gli scalpellini.