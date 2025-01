Nell’ultima seduta del 2024 il Consiglio comunale ha approvato il bilancio di previsione 2025-2027: l’assessore Francesco Baldacci nella sua illustrazione del documento ha sottolineato che si tratta di un programma finanziario che si fonda sull’assenza di debito e quindi di oneri per interessi passivi, sull’equilibrio tra entrate correnti e spese correnti garantendo quindi una grande autonomia in termini di spesa per i servizi, sulla forte liquidità che consente di pagare i fornitori entro i termini di legge senza accedere ad onerose anticipazioni di tesoreria da parte delle banche.

Il bilancio registra una sostanziale conferma delle imposte locali negli importi previsti negli anni precedenti (addizionale IRPEF, Imposta Municipale propria, Tassa Rifiuti, Tassa di Soggiorno), che contribuiscono con oltre 13 milioni di euro al sostegno di oltre l’80% della spesa corrente per i servizi, anche se l’assessore Baldacci ha rilevato una difficoltà nella riscossione delle imposte dei tributi, in particolare legati alla Tari, su cui occorre intervenire sia rafforzando i controlli sia accentuando il coinvolgimento sociale nella percezione dell’importanza della contribuzione per garantire i servizi.

Sulla spesa corrente particolare rilevanza hanno i trasferimenti all’Unione Reno Galliera, che garantisce in forma associata i servizi alla persona, dalla scuola al sociale alla cultura, la sicurezza, le infrastrutture informatiche del Comune con un trasferimento annuo di 4,5 milioni di euro che è stato messo sotto un accurato vaglio a partire da luglio 2024. L’Azienda dei Servizi alla Persona, impegnata nella gestione delle case di riposo, negli ultimi 3 anni ha registrato un costante passivo ripianato dai comuni.

Per quanto riguarda gli investimenti, sul 2025 arrivano oltre 8 milioni di euro destinati alla conclusione della nuova scuola media, al nuovo polo sanitario, all’adeguamento dell’intero impianto fognario di Castello, alla manutenzione straordinaria strade e all’adeguamento antisismico dell’asilo Trenino Blu.

Si registra anche un avanzo presunto che si verrà a certificare con il consuntivo, ma vi è già la certezza che il bilancio 2024 produrrà nel 2025 un avanzo di più di 1 milione 400.000 di euro.

Il documento è stato approvato con i voti favorevoli della Lista civica Cose Nuove, il voto contrario del gruppo Fratelli D’Italia – Noi Moderati-Lega-Fi – Cristiani Insieme, l’astensione del gruppo PD.