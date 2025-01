La Polizia di Stato di Modena ha tratto in arresto un cittadino di 46 anni residente in provincia di Reggio Emilia, già noto alle Forze dell’ordine, per il reato di furto aggravato.

Nel pomeriggio di ieri, la Squadra Volante è intervenuta presso un negozio di un noto centro commerciale a seguito di segnalazione di furto al numero di emergenza 112 NUE. Personale dipendente aveva sorpreso un uomo che dopo aver prelevato della merce esposta, l’aveva avvolta all’interno di carta d’alluminio per poi occultarla in una borsa di plastica per generi alimentari. Portatosi verso l’uscita, aveva oltrepassato la barriera antitaccheggio senza che la stessa entrasse in funzione.

Gli agenti hanno rinvenuto nella sua disponibilità un tablet del valore commerciale di oltre 200 euro, munito di blister in plastica con ragno antitaccheggio, un rotolo di carta alluminio e una borsa per alimenti.

All’esito dell’udienza, svoltasi nella mattinata odierna, il Giudice per le Indagini Preliminari del Tribunale di Modena ha convalidato l’arresto e disposto nei suoi confronti la misura cautelare del divieto di dimora a Modena.