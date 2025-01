Le spiagge invernali della riviera romagnola. Una ragazza tedesca sola, arrabbiata, in cerca di risposte e alla ricerca del padre biologico, che non ha mai conosciuto. Il loro primo incontro, carico di domande e di emozioni. È la storia che racconta “Paternal leave”, il film realizzato con il contributo della Regione Emilia-Romagna attraverso Emilia-Romagna Film Commission e girato in varie località del Parco del Delta del Po, tra Ravenna, Marina Romea, Casalborsetti e Cervia in provincia di Ravenna, Comacchio e Argenta in provincia di Ferrara, oltre a Cesena e Monaco di Baviera.

Ieri l’annuncio che il film, opera prima dell’attrice tedesca Alissa Jung, che ne ha firmato anche la sceneggiatura, con protagonista Luca Marinelli, sarà presente alla 75/esima Berlinale, in prima mondiale nella prestigiosa sezione ‘Generation’.

“Una notizia che ci riempie di gioia e di orgoglio – dichiara l’assessora regionale alla Cultura, Gessica Allegni -. Un film realizzato in buona parte nel nostro territorio, che contribuirà a valorizzare e a far conoscere anche all’estero, un’opera su cui Film Commission dell’Emilia-Romagna ha scelto di giustamente investire. E la conferma, da parte di nostra, di un impegno verso il cinema di qualità che vogliamo mantenere vivo e attivo”.

Protagonista insieme a Luca Marinelli è la giovane Juli Grabenhenrich, al suo debutto cinematografico, affiancati da Arturo Gabbriellini, Gaia Rinaldi e Joy Falletti Cardillo.

Prodotto da Cécile Tollu-Polonowski, Viola Fügen, Michael Weber e Sonia Rovai, il film è una produzione italo tedesca firmata da The Match Factory & Wildside – Società del gruppo Fremantle, in collaborazione con Vision Distribution, Rai Cinema e Sky.

L’opera ha ricevuto anche il sostegno di Dfff, Ffa, Bkm, Mdm, Kuratorium Junger Deutscher Film.

Paternal leave sarà prossimamente in distribuzione grazie a Vision Distribution.