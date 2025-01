Si è tenuta oggi alle ore 12:00 presso il Mapei Football Center la conferenza stampa pre gara di Mister Fabio Grosso alla vigilia della sfida casalinga contro il Südtirol valida per la 22^ giornata di Serie BKT.

Alla richiesta di una sua analisi sulla prossima partita questa la risposta:

Quella che arriva è una partita di un campionato difficile, come ci diciamo sempre e come ripetiamo ogni volta, ma è la verità e lo testimoniano sempre in post-gara di ogni giornata. Sappiamo che andiamo ad affrontare una squadra che ultimamente ha fatto di bene anche fuori casa, ad esempio ha vinto a Bari, che non è mai facile. Ha cambiato marcia rispetto a quello che facevano fino a poco tempo fa in più ha in panchina un allenatore che conosce benissimo la categoria.

Relativamente ad un Sassuolo che ultimamente continua a vincere ma meno a convincere dal punto di vista del gioco, così Grosso:

Noi ascoltiamo tutto, però conta quello che poi riusciamo a fare noi dentro. Noi sappiamo che le partite sono tanto difficili e con poco possono cambiare. Questo ce lo testimonia sia il nostro campionato, ma anche il campionato superiore. Quando vai a giocare una gara di calcio è inevitabile che le variabili siano tante e a volte grandi. Quindi non si mette sulla bilancia quello che spesso tutti quanti vogliono mettere. Si mettono in campo le qualità degli interpreti sapendo che queste sono partite che nascondono sempre tante insidie. Però come ho detto anche altre volte, per noi non le nascondono perché le conosciamo, le scopriamo e quindi siamo al corrente di tutte quelle che possiamo affrontare ogni volta.

A chi gli chiesto una battuta sul del mercato e del probabile arrivo di un rinforzo in avanti tenendo presente le buone prove di Mulattieri e Moro, questa la risposta del Mister neroverde:

Sono molto focalizzato su quello che c’è adesso. Sono contento sia di Samuele, che di Luca. Perché comunque chiamati in causa hanno sempre risposto presente. E questo per noi è una cosa molto importante. Siamo concentrati per cercare di rispondere presente anche domani perché ce ne sarà bisogno di fronte ad un avversario che sicuramente ci creerà delle difficoltà. Vogliamo essere bravi anche noi a crearne alcune. Non so ancora domani come inizieremo lì davanti. So solo che non abbiamo a disposizione ancora Filippo Romagna mentre tutti gli altri sono a disposizione. Questo ci offre la possibilità di scegliere e speriamo di scegliere la modalità giusta.

Sulla partenza di Caligara verso Salerno e Kumi alla Reggiana:

Sono andati a malincuore. Sono due ragazzi con ottime qualità umane e grandi qualità calcistiche. Quindi ci è dispiaciuto perderli ma è anche vero che forse in questo momento era più giusto prendessero una strada diversa per esprimere con più continuità quelle che sono le loro qualità. Quindi approfitto per salutarli pubblicamente, anche se l’ho fatto privatamente e per fargli un grande in bocca al lupo per questo finale di stagione.

Claudio Corrado