Questo pomeriggi, lunedì 20 gennaio, il sindaco Marco Biagini, insieme alla Giunta, ha accolto in Municipio il primo nato fioranese nel 2025. Il piccolo Andrea Caso è venuto alla luce il 3 gennaio all’ospedale di Sassuolo, atteso con gioia dal fratellino Gabriele di 3 anni, dalla mamma Catia Faragò e dal papà Salvatore Caso.

Il Sindaco e gli assessori Monica Lusetti, Marilisa Ruini, Luca Busani e Sergio Romagnoli hanno voluto così continuare una tradizione già avviata dalla precedente amministrazione, accogliendo, a nome della comunità fioranese, il primo nato dell’anno in rappresentanza dei piccoli che nasceranno nel corso del 2025.

Ad Andrea e alla sua famiglia è stato consegnata una pergamena con un augurio e il kit “Benvenuti!” che verrà donato anche a tutti i nuovi nati fioranesi dei prossimi mesi. Il kit contiene informazioni utili ai genitori sui servizi pubblici e privati presenti sul territorio, accessibili tramite un QR code, un dispositivo di sicurezza per il trasporto dei bambini in auto, alcuni prodotti selezionati per la prima infanzia, buoni sconto offerti da attività locali (Slow Art, libreria Le Vite degli altri), un piccolo libro di favole e una lettera di benvenuto firmata da Sindaco e vicesindaco. Il tutto assemblato dai ragazzi della cooperativa Gulliver.