Nel giorno di San Sebastiano, patrono della Polizia Locale, ecco il bilancio del 2024 delle attività degli agenti; numeri che restituiscono l’immagine di un corpo efficiente e operativo, capace di rispondere in modo puntuale alle esigenze del territorio. Con un organico di 25 operatori, il comando ha garantito una copertura capillare, intervenendo su diverse aree strategiche per la sicurezza e la qualità della vita della cittadinanza.

Durante il 2024 sono state impegnate sul territorio oltre 1.500 pattuglie, anche in orario serale; queste hanno coperto più di cinquemila obiettivi equamente divisi tra capoluogo e frazioni. La sicurezza stradale è stata un pilastro dell’attività: sono stati controllati 2.764 veicoli, e, più in generale, sono state emesse 3.272 sanzioni amministrative per violazioni al Codice della Strada. Di queste, 1.789 hanno riguardato il divieto di sosta o fermata, 815 sono state verbalizzate per il superamento dei limiti di velocità grazie al controllo elettronico, 341 per mancata revisione e 196 per passaggio con semaforo rosso. La Polizia Locale di Castelfranco Emilia è intervenuta anche su 272 incidenti che hanno interessato il territorio. Inoltre, ammontano a 105 i veicoli sequestrati, la maggior parte per mancanza di copertura assicurativa.

E ancora, sul fronte dell’educazione stradale sono stati coinvolti, nei progetti organizzati dalla Locale insieme agli Istituti comprensivi del territorio, 1.884 alunni di 84 classi per un totale di 113 ore di lezione; si tratta di un investimento importante sulla sensibilizzazione dei più giovani. La Polizia Locale ha dedicato particolare attenzione anche alla comunicazione e alla prevenzione al di fuori degli ambienti scolastici. Sono state organizzate 14 conferenze pubbliche, sia in presenza che online, per sensibilizzare la popolazione sui reati di varia natura e promuovere comportamenti responsabili. Nell’ambito del controllo di vicinato, si sono svolti 7 incontri dedicati e sono stati allestiti 6 stand informativi per rafforzare il rapporto di collaborazione tra cittadini e istituzioni.

Tra le altre attività, il comando di Castelfranco Emilia, tramite l’app Comunichiamo, quella che l’Amministrazione ha predisposto per intercettare rapidamente le segnalazioni di chi abita sul territorio, ha gestito e risolto 323 esposti inviati dai cittadini, un esempio concreto di come la tecnologia possa agevolare il dialogo e la tempestività degli interventi.

Il sindaco di Castelfranco Emilia, Giovanni Gargano, sottolinea l’importanza del lavoro svolto dalla Polizia Locale: «Il bilancio del 2024 conferma l’efficacia e l’impegno dei nostri agenti, che ogni giorno lavorano con dedizione per garantire la sicurezza e il benessere della comunità. Tuttavia, questi numeri non devono essere solo motivo di soddisfazione, ma anche uno stimolo per continuare a migliorare. Nel 2025 intendiamo intensificare il nostro impegno su più fronti: accrescere la sensibilità della cittadinanza, favorire momenti educativi, promuovere la partecipazione e aumentare in termini di prevenzione. Insomma, promuovere ancora di più un modello di “Polizia di Comunità” a chilometro zero».

Tra gli obiettivi futuri a breve termine, il primo cittadino ha evidenziato l’intenzione di avviare nuove iniziative dedicate all’educazione stradale, «ampliando i progetti già in corso nelle scuole e coinvolgendo un numero ancora maggiore di alunni e famiglie in collaborazione con tutti i portatori d’interesse specifico. Un’attenzione maggiore sarà inoltre riservata alla tutela dei parcheggi “sensibili”, come quelli dedicati alle persone con disabilità, alle donne in gravidanza o con bambini piccoli. È fondamentale che questi spazi siano rispettati e tutelati, non solo attraverso controlli, ma anche sensibilizzando i cittadini sull’importanza di garantire a tutti accessibilità e inclusione. Inoltre nei prossimi mesi sarà assunto un nuovo agente – diventeranno dunque 26 gli operatori – e doteremo il comando di una unità cinofila con specifica specializzazione al contrasto dello spaccio di droga. Nel 2025 come obiettivo abbiamo anche quello di contrastare in modo più marcato i reati ambientali: la risoluzione di alcune problematiche normative che limitavano l’azione in questo campo è stato un importante passo in avanti, e d’ora in avanti lavoreremo intensamente per prevenire e sanzionare questa tipologia di reati che genera notevoli danni al nostro territorio. Intanto non posso che ringraziare tutti gli agenti per il grande lavoro svolto certo che nel 2025, grazie alla dedizione e impegno di ognuno di loro, taglieremo ulteriori traguardi per migliorare il benessere pubblico di questa città», ha concluso Giovanni Gargano.