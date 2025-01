Il primo tour teatrale di Camihawke e Guglielmo Scilla, Avanguardia pura continua a registrare sold out in tutta Italia, e non fa eccezione l’appuntamento a Bologna il 22 gennaio al Teatro EuropAuditorium, da mesi il tutto esaurito.

Camilla Boniardi, in arte Camihawke, e Guglielmo Scilla, hanno già condiviso il palco nello spettacolo Il saggio di fine anno. Ma insieme, quest’anno, lanciano un nuovo progetto che li vede entrambi protagonisti per la prima volta. Avanguardia pura promette di essere uno spettacolo coinvolgente, capace di intrattenere e divertire il pubblico con la sua comicità sorprendente.

Teatro EuropAuditorium Piazza Costituzione 5/f, Bologna – info@teatroeuropa.it – 051.372540