Per la rassegna di divulgazione, che lo ha visto già protagonista nella scorsa stagione – riscuotendo un grande successo di pubblico – torna al Teatro Celebrazioni di Bologna Umberto Galimberti.

Il filosofo, saggista e psicanalista propone, mercoledì 22 gennaio alle ore 21.00, una lezione-spettacolo – che ha fatto registrare il tutto esaurito – intitolata Quando la vita era governata dal cuore. Amore e sentimenti nell’era della tecnica.

Galimberti racconta come il sentimento non sia una dote naturale, ma una dote da acquisire e accrescere culturalmente. Gli antichi imparavano i sentimenti attraverso la mitologia. Nel grande Olimpo della cultura greca ritroviamo tutta la gamma dei sentimenti umani, una fenomenologia dei sentimenti umani. Nell’Olimpo i greci hanno descritto le passioni, le emozioni e i sentimenti, quelli che Dante chiama i «movimenti umani». Nel nostro tempo possiamo riapprenderli attraverso la letteratura, luogo privilegiato dove si imparano il dolore, la noia, l’amore, la disperazione, la passione, il romanticismo. La «distanza» odierna dalle emozioni, dalla complessità del linguaggio in cambio di facili semplificazioni unite a un uso senza freni della tecnologia, provocano una preoccupante e spaesante confusione emozionale.

In questa lezione-spettacolo il filosofo narra di emozioni e di risonanze emotive in una mappa di idee, riferimenti culturali e pagine della letteratura che risvegliano ed emozionano in un tempo che è anestetizzato dal digitale.

I biglietti per la conferenza-spettacolo sono esauriti (https://bit.ly/umbertogalimberti25web). Eventuali titoli di ingresso dovuti a rinunce saranno messi in vendita un’ora prima della serata. Tel: 051.4399123 | E-mail: info@teatrocelebrazioni.it).