Grazie all’intesa tra la Amministrazione Comunale e l’Arma dei Carabinieri, ieri, presso la Sala Polivalente Komodo di Campegine, si è tenuto un incontro con la cittadinanza finalizzato alla promozione della sicurezza dei cittadini.

L’incontro, alla presenza del Sindaco di Campegine Alessandro Spanò, del Comandante della stazione dei Carabinieri di Castelnovo di Sotto Maresciallo Maggiore Mario De Lucca e del Comandante della Polizia Locale Unione val d’Enza Davide Grazioli, è stato centrato sulla informazione e prevenzione dei reati contro il patrimonio, in particolar modo le truffe agli anziani che non stanno conoscendo tregua. Poi si è parlato dei furti, in special modo quelli compiuti nelle private abitazioni.

Durante l’incontro, a cui hanno presenziato circa 100 persone di varie fasce d’età, si è parlato di un’ampia casistica di situazioni che possono verificarsi nel quotidiano e di come comportarsi in tali situazioni. Tante le domande che i cittadini hanno rivolto al Comandante dei carabinieri e della Polizia locale. E’ stato un incontro importante per rendere alla cittadinanza le giuste informazioni sulle situazioni che si possono verificare e anche per assicurare una costante presenza delle istituzioni al servizio dei cittadini.