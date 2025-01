Nel pomeriggio di venerdì 17 gennaio, personale della Polizia di Stato in servizio presso la Squadra di P.G. del Compartimento di Polizia Ferroviaria per l’Emilia Romagna, a Bologna, nel corso dei servizi di prevenzione e repressione dei reati nei pressi della stazione ferroviaria hanno proceduto all’arresto di un cittadino straniero di 26 anni proveniente dal Gambia, poiché trovato in possesso di una consistente quantità di sostanza stupefacente.

Gli agenti operanti hanno notato il giovane aggirarsi nei pressi della stazione a bordo di una bicicletta e dopo aver deciso di fermarlo per un controllo poiché insospettiti dal suo comportamento, si vedevano costretti a bloccarlo poiché il giovane tentava di darsi alla fuga. Il ragazzo, cittadino del Gambia, ha immediatamente ammesso di aver con sé una consistente quantità di sostanza stupefacente occultata all’interno dei propri abiti e dello zaino.

Gli operatori hanno deciso quindi di approfondire il controllo e, negli uffici della Polizia Ferroviaria, il giovane straniero veniva trovato in possesso di un totale di quasi 500 grammi di marijuana, suddivisa in vari involucri; è stato pertanto tratto in arresto ed accompagnato nella mattinata di sabato in Tribunale che al termine dell’udienza rilasciava lo straniero e ne disponeva la misura dell’obbligo di presentazione al Commissariato di Pubblica Sicurezza.