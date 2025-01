Nel territorio di Valsamoggia prende il via un adeguamento dei servizi ambientali con l’obiettivo di rafforzare le buone abitudini sulla separazione dei rifiuti, contribuire alla loro riduzione e dare nuovo impulso alla raccolta differenziata consentendo di recuperare sempre maggiori quantità di materiali.

Le novità sono previste dalla gara a evidenza pubblica da parte di Atersir (Agenzia Territoriale dell’Emilia-Romagna per i Servizi Idrici e Rifiuti) per la gestione dei rifiuti urbani nel bacino territoriale di Bologna, gara che Hera si è aggiudicata.

Complessivamente sono interessate dal progetto oltre 17.000 utenze, in modo differenziato a seconda del luogo di residenza. I primi territori coinvolti sono quelli dei Municipi di Monteveglio, Bazzano e Crespellano (seguiranno entro un mese le informazioni riguardanti i Municipi di Castello di Serravalle e Savigno).

Cosa cambia a Monteveglio, Bazzano e Crespellano

Le principali novità riguardano il servizio di raccolta, i giorni di esposizione dei rifiuti e l’utilizzo del nuovo bidoncino personale per l’indifferenziato. Inoltre, gli imballaggi di alluminio (lattine) saranno da conferire con la plastica nei sacchi gialli e non più insieme al vetro. Sfalci e piccole ramaglie andranno conferiti sfusi solo nei contenitori dedicati al verde e non più nei sacchi o nei contenitori attualmente in uso. La raccolta dedicata per pannolini e pannoloni sarà effettuata con contenitori personali dedicati. Infine, sarà attivato il servizio di raccolta amianto di provenienza domestica.

Il kit: cosa contiene e modalità di consegna

Dal 10 febbraio al 22 marzo il personale incaricato da Hera, dotato di tesserino di riconoscimento, consegnerà gratuitamente a domicilio agli utenti domestici il kit per la nuova raccolta differenziata composto da: nuovo calendario rifiuti, per famiglie e attività in vigore dal 5 maggio 2025; due nuovi bidoncini dotati di codice personale identificativo, uno per l’indifferenziato e uno per l’organico; sacchi gialli per la raccolta di plastica/lattine con codice identificativo; sacchi azzurri per la raccolta della carta con codice identificativo; pattumella sottolavello e sacchetti per la raccolta dell’organico; Carta Smeraldo, la tessera Hera per i servizi ambientali; guida alla raccolta differenziata; guida alla raccolta amianto; guida alla raccolta rifiuti da piccole demolizioni domestiche a domicilio.

Il contenitore per sfalci e piccole ramaglie si può richiedere durante la consegna del kit e sarà successivamente consegnato a domicilio. Se si tratta di un condominio, l’amministratore dovrà richiedere il contenitore telefonando al numero verde del Servizio Clienti di Hera (800 999 500).

Il kit deve essere consegnato al titolare dell’utenza rifiuti oppure a una persona delegata attraverso il modulo che arriverà in tutte le buchette della posta in questi giorni, insieme a una lettera che spiega le novità.

Trascorse le settimane di consegna a domicilio, chi dovesse ancora ritirare il kit potrà farlo dal 24 marzo al 3 maggio all’ingresso della sala Sognoveglio di piazza Libertà 14 a Monteveglio, dal lunedì al sabato dalle 10 alle 18. Domenica 13 aprile è in programma un’apertura straordinaria dalle 10 alle 18.

Dal 5 maggio in poi, invece, il kit si potrà ritirare all’Ecosportello Hera di Bazzano (via Circonvallazione Nord 3), aperto il lunedì, il mercoledì e il venerdì dalle 8.30 alle 12.30, e il lunedì anche il pomeriggio dalle 13.30 alle 17.30.

Una volta ritirato il kit, i nuovi bidoncini potranno già essere utilizzati e gli utenti dovranno riconsegnare i vecchi bidoncini alla stazione ecologica di Monteveglio (via Abitazione 2): saranno indirizzati a impianti specializzati per il riutilizzo e la rigenerazione.

Dal 5 maggio 2025 non verranno più ritirati i rifiuti esposti con la vecchia modalità.

La campagna di informazione: incontri pubblici e punti informativi

Sarà capillare la campagna informativa che mira a raggiungere tutti i cittadini per accompagnarli negli adeguamenti del servizio con diverse iniziative previste: oltre alla lettera recapitata a tutte le utenze, sono in programma molteplici appuntamenti pubblici dove verranno illustrate tutte le novità.

Gli incontri si terranno:

giovedì 6 febbraio alle 20.45 al Centro sociale Pedrini (via Togliatti 5/F) a Crespellano;

al Centro sociale Pedrini (via Togliatti 5/F) a Crespellano; mercoledì 12 febbraio alle 20.30 al Teatro delle Temperie (via Garibaldi 56) a Calcara;

al Teatro delle Temperie (via Garibaldi 56) a Calcara; lunedì 17 febbraio alle 20.30 alla Sala dei Giganti della Rocca dei Bentivoglio (via Contessa Matilde 10) a Bazzano;

alla Sala dei Giganti della Rocca dei Bentivoglio (via Contessa Matilde 10) a Bazzano; mercoledì 19 febbraio alle 20.30 alla sala Sognoveglio (piazza Libertà 14) a Monteveglio.

Il 21 febbraio alle 13.30 nella Sala Consiliare di Bazzano (piazza Garibaldi 1, con ingresso da via Venturi) si terrà un incontro riservato alle attività produttive e di commercio e alle loro associazioni di categoria: dal 10 febbraio, infatti, il personale incaricato da Hera, dotato di tesserino di riconoscimento, visiterà ogni attività per valutare la produzione di rifiuti e le dotazioni necessarie al conferimento, in modo da individuare e risolvere insieme le singole esigenze.

Saranno poi a disposizione di tutti i cittadini anche gli infopoint allestiti da Hera:

il 12 febbraio dalle 9 alle 13 al mercato settimanale di Crespellano;

dalle 9 alle 13 al mercato settimanale di Crespellano; il 20 febbraio dalle 9 alle 13 al mercato settimanale di Calcara;

dalle 9 alle 13 al mercato settimanale di Calcara; il 22 febbraio dalle 9 alle 13 al mercato settimanale di Bazzano;

dalle 9 alle 13 al mercato settimanale di Bazzano; il 27 febbraio dalle 9 alle 13 al mercato settimanale di Monteveglio.

Per usare al meglio i servizi è sempre possibile consultare il sito www.ilrifiutologo.it, utilizzare l’app gratuita di Hera il Rifiutologo o chiamare i numeri gratuiti 800 999 500 per le famiglie e 800 999 700 per le utenze non domestiche del Servizio Clienti del Gruppo Hera (attivi entrambi dal lunedì al venerdì dalle 8 alle 22 e il sabato dalle 8 alle 18).