Cede hashish ad una minore di quindici anni in Galleria 2 agosto, ventiquattrenne arrestato in flagranza dalla Polizia Locale. Il fatto risale a martedì scorso, durante uno dei servizi mirati alla prevenzione ed al controllo organizzati dal reparto di Sicurezza Urbana e Antidegrado della Polizia Locale nella zona di Piazza XX settembre e zone limitrofe, interventi che vengono effettuati in abiti civili e che spesso consentono di cogliere in flagranza eventuali illeciti.

Ed è andata proprio così, con un giovane di ventiquattro anni sorpreso dagli agenti a cedere un quantitativo di hashish ad una minore di quindici anni che si trovava in compagnia di un’altra minore sedicenne all’interno del complesso di Galleria 2 Agosto.

Le due giovani inizialmente hanno rifiutato di fornire le proprie generalità e sono state quindi portate negli uffici della Polizia Locale per le procedure di identificazione. Da qui è emerso che fossero minorenni e di conseguenza prese in consegna dall’educatrice di una comunità. Il giovane invece, su disposizione del magistrato di turno, è stato trasportato in carcere in quanto il reato prevede il rito collegiale.