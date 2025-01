In occasione della Giornata della Memoria, venerdì 24 gennaio alle ore 21:00, presso il Teatro San Prospero, andrà in scena lo spettacolo “Poveri noi” di e con Silvia Frasson, per la regia di Andrea Lupo. L’evento è prodotto dal Teatro delle Temperie e l’ingresso è gratuito.

Lo spettacolo, realizzato con il sostegno di ANPI sezione di Valsamoggia, Comune di Valsamoggia, e Regione Emilia-Romagna, e con il patrocinio di Amnesty International Italia, ha vinto il Premio Giacomo Matteotti 2023 – XIX edizione, organizzato dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri sui temi di libertà e giustizia sociale.

“Raccontare oggi in teatro la storia di Gabriella Degli Esposti (Medaglia d’Oro al Valore Militare, eroina e martire partigiana) e della sua famiglia è fondamentale. Per farlo, ho chiamato Silvia Frasson, una narratrice straordinaria, per raccontare con semplicità e onestà questa storia che deve penetrare in ogni cuore e mente. Accompagnata dalle musiche di Guido Sodo, ho creato una messa in scena semplice e pulita, rispettando le straordinarie peculiarità degli ingredienti artistici.” – Andrea Lupo, regista.

“Poveri noi – Storia di una famiglia nella tragedia della guerra” racconta la storia della famiglia di Gabriella Degli Esposti, Partigiana Medaglia d’oro al Valore Militare; ma in realtà racconta la storia di una famiglia qualunque in un qualunque momento storico, vittima di una qualunque guerra in un qualunque paese del mondo.

Questa è una storia raccontata con estrema Semplicità (la lettera maiuscola è fortemente voluta). Un ritorno desiderato e cercato alla sostanza delle cose, degli avvenimenti, dei desideri e dei bisogni, delle emozioni.

Teatro San Prospero Via Guidelli 5 Reggio Emilia – 0522 439346