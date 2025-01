Un cittadino albanese di 26 anni, domiciliato nel milanese, è stato arrestato perché trovato in possesso di 4 panetti contenenti sostanza stupefacente del tipo cocaina, per un peso complessivo di 3,44 kg, nascosti all’interno di un vano appositamente ricavato sotto al sedile del passeggero anteriore.

È accaduto nel corso della continua attività di controllo e vigilanza stradale svolta dalla Sottosezione Polizia Stradale di Bologna, quotidianamente impegnata nell’attività di pattugliamento e vigilanza stradale lungo le Autostrade A1, A14 e tangenziali al fine di prevenire comportamenti pericolosi alla guida e sanzionare illeciti al volante o reati comunque commessi da persone in transito.

In tale ambito, infatti, alle 16.00 circa di martedì scorso 21 gennaio, lungo l’autostrada A1, i poliziotti della Sottosezione Polizia Stradale Bologna intimavano l’alt ad una autovettura Mercedes Classe A condotta da una persona di sesso maschile.

Alle prime verifiche il conducente appariva nervoso ed insofferente. Per questo motivo veniva accompagnato presso la Sottosezione Polizia Stradale di Bologna per ulteriori e più approfonditi controlli nel corso dei quali, all’interno del vano appositamente ricavato sotto al sedile anteriore destro, venivano rinvenuti nr. 4 panetti di sostanza stupefacente del tipo cocaina, per un totale complessivo pari a 3,44 kg, inequivocabilmente destinato allo spaccio a terze persone.

Lo stupefacente sottoposto a sequestro avrebbe potuto fruttare, una volta smistata nelle piazze di spaccio, fino a 300.000 euro. Si procedeva, dunque, al sequestro della sostanza stupefacente e all’arresto del conducente, subito associato presso la Casa Circondariale di Bologna.

Si precisa, infine, che quella fin ora formulata è un’ipotesi accusatoria ancora al vaglio dell’Autorità Giudiziaria e che il procedimento è in fase di indagine preliminare, essendo la responsabilità penale provata solo con sentenza di condanna passata in giudicato.